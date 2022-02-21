https://ria.ru/20220221/ukraina-1774086392.html

В Сети рассказали о попытках Украины дестабилизировать ситуацию в России

В Сети рассказали о попытках Украины дестабилизировать ситуацию в России - РИА Новости, 21.02.2022

В Сети рассказали о попытках Украины дестабилизировать ситуацию в России

Материалы, свидетельствующие о проведении Силами специальных операций Украины информационно-психологических акций с целью дестабилизации обстановки в России,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:21

2022-02-21T15:21

2022-02-21T15:21

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Материалы, свидетельствующие о проведении Силами специальных операций Украины информационно-психологических акций с целью дестабилизации обстановки в России, прежде всего в граничащих с Украиной регионах, опубликованы в понедельник в ряде Telegram-каналов, в том числе "Beregini" и "Джокер ДНР".В материалах отмечается, что организуют подготовку и проведение специальных операций против России более ста офицеров 72-го (Главного) Центра информационно-психологических операций ССО ВСУ, расположенного в городе Бровары Киевской области и входящего в сеть центров информационно-психологических операций ССО ВСУ, курируемых спецслужбами США. Работа эта четко структурирована, регламентирована приказами и боевыми распоряжениями, существует строгая отчетность о проводимой работе. Для работы на российском направлении созданы и работают тактические группы.Сейчас речь идет об акциях под кодовыми названиями "Смута" и "Володя". Согласно обнародованным материалам, психологическая операция "Смута" начата в 2022 году, ее целью обозначена "дестабилизация социально-политической обстановки в районе проведения операции с ее критическим обострением в период подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в 2024 году и послевыборный период".Операция проводится в отношении населения российских регионов, граничащих с Украиной, а также Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Инструментами для проведения акции "Смута", в частности, выбраны публикации в соцсетях, специально созданных Telegram-каналах (например "Армия Спасения" и "Огонь Уразметова"), лживые комментарии к официальным сообщениям органов власти в регионах РФ.На первом этапе акции "Смута" (с 10 января по 17 марта 2022 года), согласно опубликованным материалам, планировалось "обострение нестабильности, повышение количества акций протеста и неповиновения на фоне недовольства действиями властей" в России. На втором этапе, с 18 марта 2022 года и до "особого распоряжения", планируется "потеря управления, экономические потрясения, изменение позиций (РФ) на мировой арене".Также указаны фамилии и звания украинских военных, в составе "внештатной рабочей группы №6" непосредственно участвующих в проведении "Смуты": капитан-лейтенант Л.Натяганчук, лейтенант Д.Струнин, старший лейтенант Д.Сиделёв, старший лейтенант М.Никитишин, старший лейтенант Б.Совьюк, капитан-лейтенант И.Кирьян, капитан-лейтенант О.Кикоть, старший лейтенант П.Швец, лейтенант Д.Солошенко.Кроме того, представлены примеры работы секций, возглавляемых этими офицерами. В частности, секция Натяганчука подготовила и опубликовала фейковое сообщение о том, что в Белгородской области беременным якобы отказали в выплатах. А секция Швеца публиковала сообщения о якобы продаже в Воронежской области сертификатов о вакцинации от коронавируса и соответствующие комментарии к ним.Целями акции "Володя" названы подрыв доверия к военно-политическому руководству России в областях, граничащих с Украиной и формирование недоверия к действиям регионального руководства. Задачами этой акции обозначены дискредитация органов государственной власти РФ в сопредельных с Украиной областях; снижение психологической устойчивости военнослужащих ВС РФ и членов их семей (особенно это касается российских военных из частей, находящихся в сопредельных с Украиной областях); организация помех в работе Пограничной службы ФСБ России.При этом используются вбрасываемые в интернет-пространство тезисы о том, что якобы Погранслужба ФСБ участвует в контрабандных схемах ради собственного обогащения, в результате российский госбюджет якобы не получает значительные суммы, которые могли бы пойти на развитие социальной сферы, что сотрудники и руководители Погранслужбы ФСБ в регионах якобы тесно связаны с местным криминалитетом и занимаются рэкетом в отношении граждан, пересекающих госграницу РФ.В проведении акции "Володя" в качестве руководителей отдельных секций "внештатной рабочей группы №1" участвуют капитан-лейтенанты Л. и А.Натяганчуки, капитан-лейтенант Р.Тарадайко, старший лейтенант М.Никитишин, капитан-лейтенант Ю.Тофанчук, лейтенант П.Швец, лейтенант Н.Кашпуренко, капитан-лейтенант И.Кирьян, старший лейтенант С.Карпенко.

https://ria.ru/20220221/sanktsii-1774079743.html

https://ria.ru/20220221/agressiya-1774076613.html

https://ria.ru/20220221/vtorzhenie-1774053359.html

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Ольга Маркова

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