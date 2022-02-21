https://ria.ru/20220221/ukraina-1774073851.html

ЕС отклонил требование Украины о военной учебной миссии, пишут СМИ

ЕС отклонил требование Украины о военной учебной миссии, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2022

ЕС отклонил требование Украины о военной учебной миссии, пишут СМИ

Европейский союз отклонил требование Украины об открытии независимой военной учебной миссии (EUTM), сообщила газета Welt. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:32

2022-02-21T14:32

2022-02-21T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны украины

евросоюз

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БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Европейский союз отклонил требование Украины об открытии независимой военной учебной миссии (EUTM), сообщила газета Welt.По данным издания, официально об этом объявят на встрече в Брюсселе позднее в понедельник.На практике решение означает, что военные ЕС не будут на месте обучать украинских офицеров теории и практике, как того требовали Киев и некоторые восточноевропейские и балтийские государства.Вместо этого члены Евросоюза в конце прошлой недели договорились о создании гражданской консультативной миссии сроком на год в рамках Европейского фонда мира (EPF).Издание подчеркивает, что о военной учебной миссии ЕС в конце июля прошлого года попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые написали "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.Отмечается, что Киев с тех пор неоднократно повторял это требование, однако против развертывания миссии выступили, в частности, Германия и Италия.Страны ЕС отказали Украине в открытии военной учебной миссии на фоне обострения ситуации в Донбассе. Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев ДНР и ЛНР, в том числе с применением запрещенной техники.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/ukraina-1774044967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство обороны украины, евросоюз