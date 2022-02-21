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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774068053.html
В офисе Зеленского оценили потери Украины из-за сообщений об эскалации
В офисе Зеленского оценили потери Украины из-за сообщений об эскалации - РИА Новости, 21.02.2022
В офисе Зеленского оценили потери Украины из-за сообщений об эскалации
Безвозвратные потери для экономики Украины от распространения информации об эскалации ситуации вокруг страны составляют 2-3 миллиарда в месяц, заявил... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T14:07
2022-02-21T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Безвозвратные потери для экономики Украины от распространения информации об эскалации ситуации вокруг страны составляют 2-3 миллиарда в месяц, заявил заместитель главы офиса президента страны Ростислав Шурма.Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, обвинив мировые СМИ в распространении фейков, заявил, что украинская экономика из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны каждый месяц теряет 2-3 миллиарда долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ситуация с государственными финансами является контролируемой и спокойной, правительство совершает все расходы в полном объеме."Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Мы считаем, что подушки в 4-5 миллиардов долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", - сказал Шурма в интервью агентству "РБК-Украина".По его словам, если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет. Он отметил, что правительство готово предпринимать дополнительные действия для возобновления ситуации и надеется на международную поддержку. Также он сообщил, что Украина и Всемирный банк начали обсуждать еще одну программу на 500-700 миллионов долларов, это тоже будет льготное финансирование – до 2%, оно связано с энергетической "зеленой" трансформацией."На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями… У нас плановый дефицит практически на 100% будет закрыт за счет таких институциональных источников без коммерческих размещений. В сентябре у нас ожидается крупная выплата по госдолгу. И к этому времени мы поймем, нужно ли будет дополнительное размещение на внешних рынках. Возможно, мы деньги возьмем на внутреннем рынке", - сказал Шурма.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, украина, владимир зеленский
14:07 21.02.2022 (обновлено: 14:23 21.02.2022)
 
В офисе Зеленского оценили потери Украины из-за сообщений об эскалации

Офис Зеленского оценил потери от слухов о вторжении в два-три миллиарда долларов в месяц

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский на боевой позиции украинских военных на Донбассе. Архивное фото
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Безвозвратные потери для экономики Украины от распространения информации об эскалации ситуации вокруг страны составляют 2-3 миллиарда в месяц, заявил заместитель главы офиса президента страны Ростислав Шурма.
Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, обвинив мировые СМИ в распространении фейков, заявил, что украинская экономика из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны каждый месяц теряет 2-3 миллиарда долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ситуация с государственными финансами является контролируемой и спокойной, правительство совершает все расходы в полном объеме.
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"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Мы считаем, что подушки в 4-5 миллиардов долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", - сказал Шурма в интервью агентству "РБК-Украина".
По его словам, если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет. Он отметил, что правительство готово предпринимать дополнительные действия для возобновления ситуации и надеется на международную поддержку. Также он сообщил, что Украина и Всемирный банк начали обсуждать еще одну программу на 500-700 миллионов долларов, это тоже будет льготное финансирование – до 2%, оно связано с энергетической "зеленой" трансформацией.
"На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями… У нас плановый дефицит практически на 100% будет закрыт за счет таких институциональных источников без коммерческих размещений. В сентябре у нас ожидается крупная выплата по госдолгу. И к этому времени мы поймем, нужно ли будет дополнительное размещение на внешних рынках. Возможно, мы деньги возьмем на внутреннем рынке", - сказал Шурма.
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Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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