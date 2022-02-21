https://ria.ru/20220221/ukraina-1774068053.html

В офисе Зеленского оценили потери Украины из-за сообщений об эскалации

В офисе Зеленского оценили потери Украины из-за сообщений об эскалации - РИА Новости, 21.02.2022

В офисе Зеленского оценили потери Украины из-за сообщений об эскалации

Безвозвратные потери для экономики Украины от распространения информации об эскалации ситуации вокруг страны составляют 2-3 миллиарда в месяц, заявил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:07

2022-02-21T14:07

2022-02-21T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Безвозвратные потери для экономики Украины от распространения информации об эскалации ситуации вокруг страны составляют 2-3 миллиарда в месяц, заявил заместитель главы офиса президента страны Ростислав Шурма.Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, обвинив мировые СМИ в распространении фейков, заявил, что украинская экономика из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны каждый месяц теряет 2-3 миллиарда долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ситуация с государственными финансами является контролируемой и спокойной, правительство совершает все расходы в полном объеме."Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Мы считаем, что подушки в 4-5 миллиардов долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться", - сказал Шурма в интервью агентству "РБК-Украина".По его словам, если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет. Он отметил, что правительство готово предпринимать дополнительные действия для возобновления ситуации и надеется на международную поддержку. Также он сообщил, что Украина и Всемирный банк начали обсуждать еще одну программу на 500-700 миллионов долларов, это тоже будет льготное финансирование – до 2%, оно связано с энергетической "зеленой" трансформацией."На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями… У нас плановый дефицит практически на 100% будет закрыт за счет таких институциональных источников без коммерческих размещений. В сентябре у нас ожидается крупная выплата по госдолгу. И к этому времени мы поймем, нужно ли будет дополнительное размещение на внешних рынках. Возможно, мы деньги возьмем на внутреннем рынке", - сказал Шурма.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, владимир зеленский