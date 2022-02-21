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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/tskhinval-1774195128.html
В Южной Осетии назвали оправданным признание Россией ЛНР и ДНР
В Южной Осетии назвали оправданным признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Южной Осетии назвали оправданным признание Россией ЛНР и ДНР
Признание ДНР и ЛНР со стороны России является ожидаемым, обоснованным и оправданным решением, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Южной Осетии. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-21T23:26
2022-02-22T07:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
денис пушилин
владимир путин
россия
цхинвал
южная осетия
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СУХУМ, 21 фев – РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР со стороны России является ожидаемым, обоснованным и оправданным решением, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Южной Осетии.В понедельник президент России Владимир Путин подписал сначала указ о признании Донецкой народной республики, затем указ о признании Луганской народной республики. На церемонии подписания указов присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник."Признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики со стороны Российской Федерации - ожидаемое, обоснованное и оправданное решение. Конец территориальной целостности Украины положил киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса. Россия проявила невероятное терпение и выдержку, оставляя киевским властям шанс, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх и будет выбран курс к национальному примирению на основе минских договорённостей. Эти ожидания были опровергнуты действиями украинского руководства", - говорится в заявлении.В Южной Осетии уверены, что вместо диалога Донбасс видел новые и новые акты бесчеловечности на грани геноцида. Было очевидно, что любые договоренности заключаются Киевом только для того, чтобы выиграть время. Но полученные уроки впрок не пошли, Киев решил вновь прибегнуть к силовым аргументам, более того, пытается шантажировать ядерной угрозой."Это показатель неадекватности киевского руководства и это предел терпения, который оставлял место только для одного решения, и это решение принято. Южная Осетия, с 2014 года признающая суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса. Это решение - залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", - заявили власти.Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР в 2014 году. В мае 2017 года РЮО и ДНР заключили договор о дружбе и взаимопомощи. В декабре 2018 года Цхинвал заключил аналогичное соглашение с Луганском.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Александра Покровская
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в мире, леонид пасечник, денис пушилин, владимир путин, россия, цхинвал, южная осетия, оон, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
23:26 21.02.2022 (обновлено: 07:47 22.02.2022)
 
В Южной Осетии назвали оправданным признание Россией ЛНР и ДНР

Южная Осетия назвала признание ДНР и ЛНР ожидаемым и оправданным решением

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка
Люди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка
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СУХУМ, 21 фев – РИА Новости. Признание ДНР и ЛНР со стороны России является ожидаемым, обоснованным и оправданным решением, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Южной Осетии.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал сначала указ о признании Донецкой народной республики, затем указ о признании Луганской народной республики. На церемонии подписания указов присутствовали глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.
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"Признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики со стороны Российской Федерации - ожидаемое, обоснованное и оправданное решение. Конец территориальной целостности Украины положил киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса. Россия проявила невероятное терпение и выдержку, оставляя киевским властям шанс, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх и будет выбран курс к национальному примирению на основе минских договорённостей. Эти ожидания были опровергнуты действиями украинского руководства", - говорится в заявлении.
В Южной Осетии уверены, что вместо диалога Донбасс видел новые и новые акты бесчеловечности на грани геноцида. Было очевидно, что любые договоренности заключаются Киевом только для того, чтобы выиграть время. Но полученные уроки впрок не пошли, Киев решил вновь прибегнуть к силовым аргументам, более того, пытается шантажировать ядерной угрозой.
"Это показатель неадекватности киевского руководства и это предел терпения, который оставлял место только для одного решения, и это решение принято. Южная Осетия, с 2014 года признающая суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса. Это решение - залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", - заявили власти.
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Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР в 2014 году. В мае 2017 года РЮО и ДНР заключили договор о дружбе и взаимопомощи. В декабре 2018 года Цхинвал заключил аналогичное соглашение с Луганском.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛеонид ПасечникДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияЦхинвалЮжная ОсетияООНСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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