https://ria.ru/20220221/tigr-1773980850.html

В Хабаровском крае амурский тигр погиб в схватке с более крупным самцом

В Хабаровском крае амурский тигр погиб в схватке с более крупным самцом - РИА Новости, 21.02.2022

В Хабаровском крае амурский тигр погиб в схватке с более крупным самцом

Краснокнижный амурский тигр погиб в схватке с более крупным и сильным соперником под Хабаровском, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T03:09

2022-02-21T03:09

2022-02-21T03:09

россия

амурская область

дальний восток

центр "амурский тигр"

хабаровский край

происшествия

сергей арамилев

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ХАБАРОВСК, 21 фев — РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр погиб в схватке с более крупным и сильным соперником под Хабаровском, сообщает центр "Амурский тигр".Инцидент произошел в пятницу, 18 февраля, возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края.Специалисты зафиксировали расположение следов, следы крови, "лежки" и большое количество шерсти, что достаточно четко свидетельствует о причинах гибели тигра. Отмечается, что размер отпечатка лапы крупного самца составляет 12,5 сантиметра.По словам гендиректора центра Сергея Арамилева, тигрята, взрослея, активно перемещаются по ареалу в поисках собственного участка. Таких тигров называют "транзитными"."К сожалению, во время странствий могут произойти подобные трагедии: молодой тигр в поединке с более крупным самцом получает ранения, которые становятся для проигравшего смертельными... Бывают случаи, когда у одного из тигров могут быть травмы или ранения, или он ослаблен болезнью, что и определяет исход поединка. Эти моменты мы уточним в ходе экспертизы", — рассказал Арамилев.В течение всей зимы 2021/2022 на Дальнем Востоке проводится сплошной учет амурского тигра. Хищника считают по всему ареалу: в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Завершена первая часть учета, сезонная: сформирована карта учетных маршрутов, расставлены фотоловушки, а с 5 февраля стартовал единовременный учет. Учетчики пройдут по всему ареалу более 180 тысяч квадратных километров. Предварительные результаты станут известны к июлю. Окончательные итоги учета хищника АНО "Центр "Амурский тигр" подведет в сентябре. Всего в России насчитывается порядка 600 особей полосатых хищников, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.

https://ria.ru/20220201/tigritsa-1770415651.html

https://ria.ru/20220131/tigr-1770322880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, амурская область, дальний восток, центр "амурский тигр", хабаровский край, происшествия, сергей арамилев