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В Хабаровском крае амурский тигр погиб в схватке с более крупным самцом
В Хабаровском крае амурский тигр погиб в схватке с более крупным самцом - РИА Новости, 21.02.2022
В Хабаровском крае амурский тигр погиб в схватке с более крупным самцом
Краснокнижный амурский тигр погиб в схватке с более крупным и сильным соперником под Хабаровском, сообщает центр "Амурский тигр". РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T03:09
2022-02-21T03:09
россия
амурская область
дальний восток
центр "амурский тигр"
хабаровский край
происшествия
сергей арамилев
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ХАБАРОВСК, 21 фев — РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр погиб в схватке с более крупным и сильным соперником под Хабаровском, сообщает центр "Амурский тигр".Инцидент произошел в пятницу, 18 февраля, возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края.Специалисты зафиксировали расположение следов, следы крови, "лежки" и большое количество шерсти, что достаточно четко свидетельствует о причинах гибели тигра. Отмечается, что размер отпечатка лапы крупного самца составляет 12,5 сантиметра.По словам гендиректора центра Сергея Арамилева, тигрята, взрослея, активно перемещаются по ареалу в поисках собственного участка. Таких тигров называют "транзитными"."К сожалению, во время странствий могут произойти подобные трагедии: молодой тигр в поединке с более крупным самцом получает ранения, которые становятся для проигравшего смертельными... Бывают случаи, когда у одного из тигров могут быть травмы или ранения, или он ослаблен болезнью, что и определяет исход поединка. Эти моменты мы уточним в ходе экспертизы", — рассказал Арамилев.В течение всей зимы 2021/2022 на Дальнем Востоке проводится сплошной учет амурского тигра. Хищника считают по всему ареалу: в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Завершена первая часть учета, сезонная: сформирована карта учетных маршрутов, расставлены фотоловушки, а с 5 февраля стартовал единовременный учет. Учетчики пройдут по всему ареалу более 180 тысяч квадратных километров. Предварительные результаты станут известны к июлю. Окончательные итоги учета хищника АНО "Центр "Амурский тигр" подведет в сентябре. Всего в России насчитывается порядка 600 особей полосатых хищников, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
https://ria.ru/20220201/tigritsa-1770415651.html
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россия, амурская область, дальний восток, центр "амурский тигр", хабаровский край, происшествия, сергей арамилев
03:09 21.02.2022
 
В Хабаровском крае амурский тигр погиб в схватке с более крупным самцом

В Хабаровском крае молодой амурский тигр погиб в схватке с более крупным и сильным самцом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 21 фев РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр погиб в схватке с более крупным и сильным соперником под Хабаровском, сообщает центр "Амурский тигр".
Инцидент произошел в пятницу, 18 февраля, возле поселка Южный в районе имени Лазо Хабаровского края.

"Обнаружен труп молодого тигра, который, скорее всего, погиб от ран, полученных в схватке с более крупным самцом. Внешний осмотр, проведенный сотрудниками охотнадзора Хабаровского края на месте событий, показал наличие многочисленных рваных ран. По следам, в том числе крови, оставленных тигром, удалось установить приблизительную картину произошедшего... Силы оказались не равны, и победитель ушел, а проигравший, получив многочисленные раны, остался на поле брани. Спустя несколько дней он вышел на дорогу, где и умер", — сообщает центр.

Специалисты зафиксировали расположение следов, следы крови, "лежки" и большое количество шерсти, что достаточно четко свидетельствует о причинах гибели тигра. Отмечается, что размер отпечатка лапы крупного самца составляет 12,5 сантиметра.
По словам гендиректора центра Сергея Арамилева, тигрята, взрослея, активно перемещаются по ареалу в поисках собственного участка. Таких тигров называют "транзитными".
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"К сожалению, во время странствий могут произойти подобные трагедии: молодой тигр в поединке с более крупным самцом получает ранения, которые становятся для проигравшего смертельными... Бывают случаи, когда у одного из тигров могут быть травмы или ранения, или он ослаблен болезнью, что и определяет исход поединка. Эти моменты мы уточним в ходе экспертизы", — рассказал Арамилев.
В течение всей зимы 2021/2022 на Дальнем Востоке проводится сплошной учет амурского тигра. Хищника считают по всему ареалу: в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Завершена первая часть учета, сезонная: сформирована карта учетных маршрутов, расставлены фотоловушки, а с 5 февраля стартовал единовременный учет. Учетчики пройдут по всему ареалу более 180 тысяч квадратных километров. Предварительные результаты станут известны к июлю. Окончательные итоги учета хищника АНО "Центр "Амурский тигр" подведет в сентябре. Всего в России насчитывается порядка 600 особей полосатых хищников, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.
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Опубликовано: Никита Стома
 
РоссияАмурская областьДальний ВостокЦентр "Амурский тигр"Хабаровский крайПроисшествияСергей Арамилев
 
 
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