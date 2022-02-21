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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/terakty-1774096631.html
В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах
В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах - РИА Новости, 21.02.2022
В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах
Посольство США не уведомило российские органы о возможных терактах в Москве, что, по законодательству РФ, подлежит уголовной ответственности, заявил... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:04
2022-02-21T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
посольство сша в рф
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство США не уведомило российские органы о возможных терактах в Москве, что, по законодательству РФ, подлежит уголовной ответственности, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.Парламентарий отметил, что на фоне практики обмена информацией между спецслужбами России и США в сфере противодействия международному терроризму "заявление посольства США в Москве о возможных нападениях без соответствующего информирования российских компетентных органов выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным".Позднее американская дипмиссия разъяснила РИА Новости, что опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности – по данным дипмиссии, в последнее время ряд российских СМИ сообщал о волне "минирований" общественных мест (волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года, угрозы не подтверждались ни разу).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.
https://ria.ru/20220221/preduprezhdenie-1773977660.html
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в мире, сша, посольство сша в рф, василий пискарев, госдума рф
16:04 21.02.2022 (обновлено: 16:06 21.02.2022)
 
В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах

Депутат Пискарев: США не сообщили России о возможных терактах в Москве, это безнравственно

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство США не уведомило российские органы о возможных терактах в Москве, что, по законодательству РФ, подлежит уголовной ответственности, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").
Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
Бывший посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 01:18
Макфол назвал "необычным" предупреждение посольства США в Москве
Парламентарий отметил, что на фоне практики обмена информацией между спецслужбами России и США в сфере противодействия международному терроризму "заявление посольства США в Москве о возможных нападениях без соответствующего информирования российских компетентных органов выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным".

"По российским законам несообщение о готовящемся преступлении террористической направленности подлежит уголовной ответственности", - цитирует Пискарева в понедельник пресс-служба партии ЕР.

Позднее американская дипмиссия разъяснила РИА Новости, что опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности – по данным дипмиссии, в последнее время ряд российских СМИ сообщал о волне "минирований" общественных мест (волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года, угрозы не подтверждались ни разу).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 13:05
Захарова обвинила американское посольство в Москве в отрыве от реальности
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАПосольство США в РФВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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