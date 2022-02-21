https://ria.ru/20220221/terakty-1774096631.html

В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах

В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах - РИА Новости, 21.02.2022

В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах

Посольство США не уведомило российские органы о возможных терактах в Москве, что, по законодательству РФ, подлежит уголовной ответственности, заявил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:04

2022-02-21T16:04

2022-02-21T16:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

посольство сша в рф

василий пискарев

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761610814_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6f73b79291081c22b77d7a75b820b3ec.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство США не уведомило российские органы о возможных терактах в Москве, что, по законодательству РФ, подлежит уголовной ответственности, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.Парламентарий отметил, что на фоне практики обмена информацией между спецслужбами России и США в сфере противодействия международному терроризму "заявление посольства США в Москве о возможных нападениях без соответствующего информирования российских компетентных органов выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным".Позднее американская дипмиссия разъяснила РИА Новости, что опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности – по данным дипмиссии, в последнее время ряд российских СМИ сообщал о волне "минирований" общественных мест (волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года, угрозы не подтверждались ни разу).Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.

https://ria.ru/20220221/preduprezhdenie-1773977660.html

https://ria.ru/20220221/posolstvo-1774049818.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, посольство сша в рф, василий пискарев, госдума рф