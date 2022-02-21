16:04 21.02.2022 (обновлено: 16:06 21.02.2022)
В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах
Депутат Пискарев: США не сообщили России о возможных терактах в Москве, это безнравственно
Здание посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство США не уведомило российские органы о возможных терактах в Москве, что, по законодательству РФ, подлежит уголовной ответственности, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия").
Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
Парламентарий отметил, что на фоне практики обмена информацией между спецслужбами России и США в сфере противодействия международному терроризму "заявление посольства США в Москве о возможных нападениях без соответствующего информирования российских компетентных органов выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным".
"По российским законам несообщение о готовящемся преступлении террористической направленности подлежит уголовной ответственности", - цитирует Пискарева в понедельник пресс-служба партии ЕР.
Позднее американская дипмиссия разъяснила РИА Новости, что опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности – по данным дипмиссии, в последнее время ряд российских СМИ сообщал о волне "минирований" общественных мест (волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года, угрозы не подтверждались ни разу).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.
Опубликовано: Ольга Фомченкова