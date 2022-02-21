https://ria.ru/20220221/tailand-1774064966.html
Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов
Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов - РИА Новости, 21.02.2022
Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов
Высокий процент положительных результатов ПЦР тестов по прибытии в Таиланд у россиян никак не связан с качеством материалов, так как точно такими же комплектами РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:49
2022-02-21T16:49
2022-02-21T19:00
туризм
таиланд
новости - туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
мид таиланда
пхукет (провинция)
пхукет (остров)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842061_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_71c7399846b2f21723a02cb8abf87d64.jpg
БАНГКОК, 21 фев — РИА Новости. Высокий процент положительных результатов ПЦР тестов по прибытии в Таиланд у россиян никак не связан с качеством материалов, так как точно такими же комплектами проверяют и туристов из других стран, среди которых заражений гораздо меньше, сообщили в понедельник РИА Новости в МИД Королевства."Это точно такие же сертифицированные комплекты, как те, которыми тестируют приезжающих из других стран", — заявил агентству официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт, выразивший удивление постановкой вопроса о "проблеме с ПЦР-тестами"в стране.11 февраля Минздрав королевства обнародовал данные, согласно которым 768 российских туристов, или 19 процентов из четырех тысяч, прибывших в страну с 1 по 10 февраля, показали положительные тесты на COVID-19. 15 февраля ряд отечественных СМИ сообщили со ссылкой на АТОР, что она не рекомендует россиянам ездить в Таиланд из-за "проблемы с ПЦР-тестами", что позже отрицала глава ассоциации Майя Ломидзе.По данным управления здравоохранения провинции Пхукет, среди пассажиров, прилетевших из России, Казахстана и Узбекистана в конце января и в первые дни февраля доля положительных ПЦР по прибытии уже составляла до 10 — 13 процентов, в то время как среди прибывших за тот же период из Германии и Великобритании она сохранялась на уровне чуть более 1 процента, а средний показатель по всем въезжающим в Таиланд из всех стран мира колебался от 2,5 до 2,8 процентов.
https://ria.ru/20220218/karantin-1773416831.html
таиланд
россия
пхукет (провинция)
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770842061_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_8984dbf6c04b5f458982fe87975c0755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), мид таиланда, пхукет (провинция), пхукет (остров), туризм, коронавирус covid-19, пцр-тест, отдых, туристы
16:49 21.02.2022 (обновлено: 19:00 21.02.2022)
Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов
МИД Таиланда: россиян тестируют такими же комплектами ПЦР, как и туристов из других стран
БАНГКОК, 21 фев — РИА Новости. Высокий процент положительных результатов ПЦР тестов по прибытии в Таиланд у россиян никак не связан с качеством материалов, так как точно такими же комплектами проверяют и туристов из других стран, среди которых заражений гораздо меньше, сообщили в понедельник РИА Новости в МИД Королевства.
"Это точно такие же сертифицированные комплекты, как те, которыми тестируют приезжающих из других стран", — заявил агентству официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт, выразивший удивление постановкой вопроса о "проблеме с ПЦР-тестами"в стране.
11 февраля Минздрав королевства обнародовал данные, согласно которым 768 российских туристов, или 19 процентов из четырех тысяч, прибывших в страну с 1 по 10 февраля, показали положительные тесты на COVID-19. 15 февраля ряд отечественных СМИ сообщили со ссылкой на АТОР, что она не рекомендует россиянам ездить в Таиланд из-за "проблемы с ПЦР-тестами", что позже отрицала
глава ассоциации Майя Ломидзе.
По данным управления здравоохранения провинции Пхукет, среди пассажиров, прилетевших из России, Казахстана и Узбекистана в конце января и в первые дни февраля доля положительных ПЦР по прибытии уже составляла до 10 — 13 процентов, в то время как среди прибывших за тот же период из Германии и Великобритании она сохранялась на уровне чуть более 1 процента, а средний показатель по всем въезжающим в Таиланд из всех стран мира колебался от 2,5 до 2,8 процентов.
Опубликовано: Ольга Кабанова