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Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов

Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов - РИА Новости, 21.02.2022

Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов

Высокий процент положительных результатов ПЦР тестов по прибытии в Таиланд у россиян никак не связан с качеством материалов, так как точно такими же комплектами РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:49

2022-02-21T16:49

2022-02-21T19:00

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БАНГКОК, 21 фев — РИА Новости. Высокий процент положительных результатов ПЦР тестов по прибытии в Таиланд у россиян никак не связан с качеством материалов, так как точно такими же комплектами проверяют и туристов из других стран, среди которых заражений гораздо меньше, сообщили в понедельник РИА Новости в МИД Королевства."Это точно такие же сертифицированные комплекты, как те, которыми тестируют приезжающих из других стран", — заявил агентству официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт, выразивший удивление постановкой вопроса о "проблеме с ПЦР-тестами"в стране.11 февраля Минздрав королевства обнародовал данные, согласно которым 768 российских туристов, или 19 процентов из четырех тысяч, прибывших в страну с 1 по 10 февраля, показали положительные тесты на COVID-19. 15 февраля ряд отечественных СМИ сообщили со ссылкой на АТОР, что она не рекомендует россиянам ездить в Таиланд из-за "проблемы с ПЦР-тестами", что позже отрицала глава ассоциации Майя Ломидзе.По данным управления здравоохранения провинции Пхукет, среди пассажиров, прилетевших из России, Казахстана и Узбекистана в конце января и в первые дни февраля доля положительных ПЦР по прибытии уже составляла до 10 — 13 процентов, в то время как среди прибывших за тот же период из Германии и Великобритании она сохранялась на уровне чуть более 1 процента, а средний показатель по всем въезжающим в Таиланд из всех стран мира колебался от 2,5 до 2,8 процентов.

https://ria.ru/20220218/karantin-1773416831.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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