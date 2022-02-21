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Туризм
https://ria.ru/20220221/tailand-1774064966.html
Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов
Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов - РИА Новости, 21.02.2022
Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов
Высокий процент положительных результатов ПЦР тестов по прибытии в Таиланд у россиян никак не связан с качеством материалов, так как точно такими же комплектами РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:49
2022-02-21T19:00
туризм
таиланд
новости - туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
мид таиланда
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БАНГКОК, 21 фев — РИА Новости. Высокий процент положительных результатов ПЦР тестов по прибытии в Таиланд у россиян никак не связан с качеством материалов, так как точно такими же комплектами проверяют и туристов из других стран, среди которых заражений гораздо меньше, сообщили в понедельник РИА Новости в МИД Королевства."Это точно такие же сертифицированные комплекты, как те, которыми тестируют приезжающих из других стран", — заявил агентству официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт, выразивший удивление постановкой вопроса о "проблеме с ПЦР-тестами"в стране.11 февраля Минздрав королевства обнародовал данные, согласно которым 768 российских туристов, или 19 процентов из четырех тысяч, прибывших в страну с 1 по 10 февраля, показали положительные тесты на COVID-19. 15 февраля ряд отечественных СМИ сообщили со ссылкой на АТОР, что она не рекомендует россиянам ездить в Таиланд из-за "проблемы с ПЦР-тестами", что позже отрицала глава ассоциации Майя Ломидзе.По данным управления здравоохранения провинции Пхукет, среди пассажиров, прилетевших из России, Казахстана и Узбекистана в конце января и в первые дни февраля доля положительных ПЦР по прибытии уже составляла до 10 — 13 процентов, в то время как среди прибывших за тот же период из Германии и Великобритании она сохранялась на уровне чуть более 1 процента, а средний показатель по всем въезжающим в Таиланд из всех стран мира колебался от 2,5 до 2,8 процентов.
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таиланд, новости - туризм, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), мид таиланда, пхукет (провинция), пхукет (остров), туризм, коронавирус covid-19, пцр-тест, отдых, туристы
16:49 21.02.2022 (обновлено: 19:00 21.02.2022)
 
Процент положительных ПЦР у россиян в Таиланде не связан с качеством тестов

МИД Таиланда: россиян тестируют такими же комплектами ПЦР, как и туристов из других стран

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАНГКОК, 21 фев — РИА Новости. Высокий процент положительных результатов ПЦР тестов по прибытии в Таиланд у россиян никак не связан с качеством материалов, так как точно такими же комплектами проверяют и туристов из других стран, среди которых заражений гораздо меньше, сообщили в понедельник РИА Новости в МИД Королевства.
"Это точно такие же сертифицированные комплекты, как те, которыми тестируют приезжающих из других стран", — заявил агентству официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт, выразивший удивление постановкой вопроса о "проблеме с ПЦР-тестами"в стране.
11 февраля Минздрав королевства обнародовал данные, согласно которым 768 российских туристов, или 19 процентов из четырех тысяч, прибывших в страну с 1 по 10 февраля, показали положительные тесты на COVID-19. 15 февраля ряд отечественных СМИ сообщили со ссылкой на АТОР, что она не рекомендует россиянам ездить в Таиланд из-за "проблемы с ПЦР-тестами", что позже отрицала глава ассоциации Майя Ломидзе.
По данным управления здравоохранения провинции Пхукет, среди пассажиров, прилетевших из России, Казахстана и Узбекистана в конце января и в первые дни февраля доля положительных ПЦР по прибытии уже составляла до 10 — 13 процентов, в то время как среди прибывших за тот же период из Германии и Великобритании она сохранялась на уровне чуть более 1 процента, а средний показатель по всем въезжающим в Таиланд из всех стран мира колебался от 2,5 до 2,8 процентов.
Дверной глазок - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 08:00Туризм
ПЦР за 200 тысяч рублей: как россияне попадают на карантин за рубежом
Опубликовано: Ольга Кабанова
 
ТуризмТаиландНовости - ТуризмРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)МИД ТаиландаПхукет (провинция)Пхукет (остров)ТуризмКоронавирус COVID-19ПЦР-тестОтдыхтуристы
 
 
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