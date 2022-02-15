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В АТОР заявили, что не вносили Таиланд в "черный список" для туристов

В АТОР заявили, что не вносили Таиланд в "черный список" для туристов - РИА Новости, 15.02.2022

В АТОР заявили, что не вносили Таиланд в "черный список" для туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не выпускала рекомендаций о нежелательности либо опасности поездок в Таиланд, речь также не идет и о снижении спроса на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:07

2022-02-15T17:07

2022-02-15T19:32

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куба

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не выпускала рекомендаций о нежелательности либо опасности поездок в Таиланд, речь также не идет и о снижении спроса на страну, сообщила РИА Новости исполнительный директор организации Майя Ломидзе. Во вторник в российских СМИ стали выходить материалы о том, что "туроператоры внесли Таиланд в черный список", и "не рекомендуют покупать туда путевки"."Паника и хайп по данному вопросу неуместны. Никакого "черного списка" нет, нет такого, что туроператоры не рекомендуют ехать в Таиланд", — рассказала Ломидзе.Ранее АТОР приводила данные статистики, согласно которым почти каждый пятый гость попал на карантин. За первые десять дней февраля в королевство прилетели 4103 российских туриста, из них у 768 человек был обнаружен ковид, это 18,72 процента. Получается, у каждого пятого положительный тест. В результате путешественникам без серьезных симптомов заболевания приходится оплачивать пребывание в карантинном отеле — в среднем более 200 тысяч рублей за 10 дней. По словам Ломидзе, "ситуация с ПЦР действительно есть. Но никто не отговаривает и никто не пытается перенаправить". Ломидзе напомнила, что ранее похожая история происходила с туристами на Кубе, где по прилете требовалось сдавать ПЦР, и у двух третей борта он оказывался положительным. "Выяснилось, что были проблемы с тестами, и через какое-то время ПЦР по прилете отменили", — объяснила исполнительный директор АТОР.Она отметила, что неизвестно, в чем причина частых положительных ПЦР-тестов в Таиланде. Возможно, дело в том, что штамм "омикрон" более заразный. "Мы направили запрос в министерство туризма Таиланда, ждем разъяснений", – сказала она."Спрос для Таиланда и так невысокий, так что говорить, что идет снижение, нельзя", — добавила Ломидзе.В то же время в пресс-службе туроператора "Интурист" РИА Новости рассказали, что относят Таиланд к категории проблемных направлений."Обычно, когда клиенты видят список требований для въезда в страну, они сами просят подобрать другую страну, где нет таких сложностей", — объяснили в компании, добавив, что чаще всего туристы в таких случаях выбирают Шри-Ланку, Доминикану, Кубу или Вьетнам.

https://ria.ru/20220114/vetnam-1767613864.html

https://ria.ru/20220210/tailand-1771734912.html

https://ria.ru/20220214/tailand-1772739512.html

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