https://ria.ru/20220221/stoltenberg-1774046291.html

В МИД заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья

В МИД заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья - РИА Новости, 21.02.2022

В МИД заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья

Генсека НАТО Йенса Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья, его слова не выдерживают критики, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:54

2022-02-21T12:54

2022-02-21T14:31

йенс столтенберг

в мире

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генсека НАТО Йенса Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья, его слова не выдерживают критики, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно. Это не выдерживает никакой критики", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя заявления Столтенберга по теме нерасширения НАТО.

https://ria.ru/20211222/nato-1764894890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

йенс столтенберг, в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова