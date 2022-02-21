Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220221/stoltenberg-1774046291.html
В МИД заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья
В МИД заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья - РИА Новости, 21.02.2022
В МИД заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья
Генсека НАТО Йенса Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья, его слова не выдерживают критики, заявила в понедельник официальный... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:54
2022-02-21T14:31
йенс столтенберг
в мире
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_5b3a32d61507cb728e08e3163a0ecb55.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генсека НАТО Йенса Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья, его слова не выдерживают критики, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно. Это не выдерживает никакой критики", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя заявления Столтенберга по теме нерасширения НАТО.
https://ria.ru/20211222/nato-1764894890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9fb96de899ce3692ef91494108aad324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йенс столтенберг, в мире, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:54 21.02.2022 (обновлено: 14:31 21.02.2022)
 
В МИД заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья

Представитель МИД Захарова: слушать генсека НАТО Столтенберга опасно для здоровья

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генсека НАТО Йенса Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья, его слова не выдерживают критики, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно. Это не выдерживает никакой критики", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя заявления Столтенберга по теме нерасширения НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:28
Лавров призвал Столтенберга уйти с поста генсека НАТО
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Йенс СтолтенбергВ миреНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала