12:54 21.02.2022 (обновлено: 14:31 21.02.2022)
В МИД заявили, что слушать Столтенберга опасно для здоровья
Представитель МИД Захарова: слушать генсека НАТО Столтенберга опасно для здоровья
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генсека НАТО Йенса Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья, его слова не выдерживают критики, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, и столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно. Это не выдерживает никакой критики", - сказала Захарова в эфире Первого канала, комментируя заявления Столтенберга по теме нерасширения НАТО.
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Опубликовано: Кирилл Волков