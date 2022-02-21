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Посольство США разъяснило предупреждения об угрозах терактов в России
Посольство США разъяснило предупреждения об угрозах терактов в России - РИА Новости, 21.02.2022
Посольство США разъяснило предупреждения об угрозах терактов в России
Посольство США в России опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности - в... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:26
2022-02-21T12:51
сша
в мире
дмитрий песков
мария захарова
москва
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство США в России опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности - в последнее время ряд российских СМИ сообщали о волне "минирований" общественных мест, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам."В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне "минирований" общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом. Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения", - сказал Ребхольц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.
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сша, в мире, дмитрий песков, мария захарова, москва, россия
12:26 21.02.2022 (обновлено: 12:51 21.02.2022)
 
Посольство США разъяснило предупреждения об угрозах терактов в России

Посольство США разъяснило предупреждения об угрозах терактов в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосольство США
Посольство США - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посольство США
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство США в России опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности - в последнее время ряд российских СМИ сообщали о волне "минирований" общественных мест, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.
Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
"В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне "минирований" общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом. Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения", - сказал Ребхольц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 04:35
В США предостерегли Байдена от повторения ошибки Германии накануне войны
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
СШАВ миреДмитрий ПесковМария ЗахароваМоскваРоссия
 
 
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