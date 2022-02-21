https://ria.ru/20220221/ssha-1774038332.html

Посольство США разъяснило предупреждения об угрозах терактов в России

Посольство США разъяснило предупреждения об угрозах терактов в России - РИА Новости, 21.02.2022

Посольство США разъяснило предупреждения об угрозах терактов в России

Посольство США в России опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности - в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:26

2022-02-21T12:26

2022-02-21T12:51

сша

в мире

дмитрий песков

мария захарова

москва

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство США в России опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности - в последнее время ряд российских СМИ сообщали о волне "минирований" общественных мест, заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам."В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне "минирований" общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом. Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения", - сказал Ребхольц.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.

https://ria.ru/20220221/ssha-1773983124.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, в мире, дмитрий песков, мария захарова, москва, россия