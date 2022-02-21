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Байден повторяет ошибку Германии накануне войны
В США предостерегли Байдена от повторения ошибки Германии накануне войны - РИА Новости, 21.02.2022
Байден повторяет ошибку Германии накануне войны
Нагнетание США истерии вокруг "вторжения" России на Украину схоже с ситуацией накануне Первой мировой войны, когда тем же ошибочно занимались Германская и... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T04:35
2022-02-21T04:37
теодор рузвельт
игорь конашенков
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
джо байден
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нагнетание США истерии вокруг "вторжения" России на Украину схоже с ситуацией накануне Первой мировой войны, когда тем же ошибочно занимались Германская и Британская империи, написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.Автор статьи напомнил субботнее заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который предположил, что Россия "попытается атаковать Украину в ближайшие дни". Доказательств таких намерений Москвы американский лидер не привел.Эксперт отметил, что Россия рассматривает размещение своих войск у границ как способ помешать "самому мощному в мире военному альянсу" — НАТО — обосноваться у "своего порога", тогда как США видят в этом угрозу. По его мнению, эта ситуация напоминает высказывание бывшего президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта, сделанное им в 1904 году.Обозреватель отметил, что нагнетание истерии в итоге закончилось трагедией Первой мировой войны."По мере того, как недоверие и страх, отравляющие сегодня отношения России с Западом, ведут к современной катастрофе, нам следует задуматься о некоторых реалиях с критической точки зрения", — заключил экс-аналитик ЦРУ.Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления Запада используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней стороны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.Заявления о том, что Москва якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
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киев
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теодор рузвельт, игорь конашенков, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, джо байден, в мире, джордж биби
04:35 21.02.2022 (обновлено: 04:37 21.02.2022)
 
В США предостерегли Байдена от повторения ошибки Германии накануне войны

Экс-аналитик ЦРУ Биби: Байден может спровоцировать мировую войну из-за нагнетания истерии

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время специального обращения
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время специального обращения . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Нагнетание США истерии вокруг "вторжения" России на Украину схоже с ситуацией накануне Первой мировой войны, когда тем же ошибочно занимались Германская и Британская империи, написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.
Автор статьи напомнил субботнее заявление президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который предположил, что Россия "попытается атаковать Украину в ближайшие дни". Доказательств таких намерений Москвы американский лидер не привел.
Эксперт отметил, что Россия рассматривает размещение своих войск у границ как способ помешать "самому мощному в мире военному альянсу" — НАТО — обосноваться у "своего порога", тогда как США видят в этом угрозу. По его мнению, эта ситуация напоминает высказывание бывшего президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта, сделанное им в 1904 году.

"Кайзер Вильгельм II считает, что англичане планируют напасть на него и уничтожить его флот… На самом деле англичане не питают таких намерений, но сами панически боятся, что кайзер тайно намеревается… уничтожить их флот и стереть Британскую империю с лица Земли". Как заметил он, "это был наиболее забавный случай, когда взаимное недоверие и страх привели два народа на грань войны", — процитировал политика Биби.

Обозреватель отметил, что нагнетание истерии в итоге закончилось трагедией Первой мировой войны.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
"По мере того, как недоверие и страх, отравляющие сегодня отношения России с Западом, ведут к современной катастрофе, нам следует задуматься о некоторых реалиях с критической точки зрения", — заключил экс-аналитик ЦРУ.
Приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления Запада используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Москва не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг соседней стороны. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Заявления о том, что Москва якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Во вторник официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
Опубликовано: Никита Брыкин
 
Теодор РузвельтИгорь КонашенковСергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОДжо БайденВ миреДжордж Биби
 
 
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