https://ria.ru/20220221/siriya-1774029584.html

В МИД выступили за конструктивные контакты правительства Сирии и курдов

В МИД выступили за конструктивные контакты правительства Сирии и курдов - РИА Новости, 21.02.2022

В МИД выступили за конструктивные контакты правительства Сирии и курдов

Россия выступает за налаживание конструктивных контактов правительства Сирии и курдов для восстановления единства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:56

2022-02-21T11:56

2022-02-21T11:56

война в сирии

в мире

сирия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия выступает за налаживание конструктивных контактов правительства Сирии и курдов для восстановления единства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы считаем, что курды должны участвовать в усилиях по нормализации обстановки и это как раз будет показатель того, что у них нет никаких сепаратистских целеустремлений, так сказать. И надо, я думаю, что курдов обязательно включать или привлекать к этой работе. Эта работа должна вестись даже не нами, а на межсирийском уровне между Дамаском… и курдскими представителями", - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай".Курды, поддерживаемые США, контролируют часть территорий провинций Алеппо, Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор, где объявлена независимая власть автономной курдской администрации. Официальные власти в Дамаске не признают курдскую администрацию и призывают передать управление легитимному руководству страны мирным путем переговоров для сохранения целостности территорий и народа страны.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220121/tyurma-1768833942.html

https://ria.ru/20211123/mid-1760431290.html

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Кирилл Волков

в мире, сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов