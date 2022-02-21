Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220221/siriya-1774029584.html
В МИД выступили за конструктивные контакты правительства Сирии и курдов
В МИД выступили за конструктивные контакты правительства Сирии и курдов - РИА Новости, 21.02.2022
В МИД выступили за конструктивные контакты правительства Сирии и курдов
Россия выступает за налаживание конструктивных контактов правительства Сирии и курдов для восстановления единства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:56
2022-02-21T11:56
война в сирии
в мире
сирия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/29/1563362914_0:307:3093:2047_1920x0_80_0_0_d5a790f2de85d25d525136f65bff346c.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия выступает за налаживание конструктивных контактов правительства Сирии и курдов для восстановления единства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы считаем, что курды должны участвовать в усилиях по нормализации обстановки и это как раз будет показатель того, что у них нет никаких сепаратистских целеустремлений, так сказать. И надо, я думаю, что курдов обязательно включать или привлекать к этой работе. Эта работа должна вестись даже не нами, а на межсирийском уровне между Дамаском… и курдскими представителями", - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай".Курды, поддерживаемые США, контролируют часть территорий провинций Алеппо, Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор, где объявлена независимая власть автономной курдской администрации. Официальные власти в Дамаске не признают курдскую администрацию и призывают передать управление легитимному руководству страны мирным путем переговоров для сохранения целостности территорий и народа страны.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20220121/tyurma-1768833942.html
https://ria.ru/20211123/mid-1760431290.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/29/1563362914_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_188fb4b677107c4c9525cfb96ab0f0f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), михаил богданов
11:56 21.02.2022
 
В МИД выступили за конструктивные контакты правительства Сирии и курдов

Замглавы МИД Богданов: Россия поддержит конструктивные контакты сирийских властей и курдов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия выступает за налаживание конструктивных контактов правительства Сирии и курдов для восстановления единства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы считаем, что курды должны участвовать в усилиях по нормализации обстановки и это как раз будет показатель того, что у них нет никаких сепаратистских целеустремлений, так сказать. И надо, я думаю, что курдов обязательно включать или привлекать к этой работе. Эта работа должна вестись даже не нами, а на межсирийском уровне между Дамаском… и курдскими представителями", - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай".
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 01:25Война в Сирии
Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
Курды, поддерживаемые США, контролируют часть территорий провинций Алеппо, Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор, где объявлена независимая власть автономной курдской администрации. Официальные власти в Дамаске не признают курдскую администрацию и призывают передать управление легитимному руководству страны мирным путем переговоров для сохранения целостности территорий и народа страны.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 21:32
Лавров встретился с делегацией сирийских курдов
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Война в СирииВ миреСирияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Михаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала