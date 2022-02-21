В МИД выступили за конструктивные контакты правительства Сирии и курдов
Замглавы МИД Богданов: Россия поддержит конструктивные контакты сирийских властей и курдов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо, который находится под самоуправлением курдов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия выступает за налаживание конструктивных контактов правительства Сирии и курдов для восстановления единства страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы считаем, что курды должны участвовать в усилиях по нормализации обстановки и это как раз будет показатель того, что у них нет никаких сепаратистских целеустремлений, так сказать. И надо, я думаю, что курдов обязательно включать или привлекать к этой работе. Эта работа должна вестись даже не нами, а на межсирийском уровне между Дамаском… и курдскими представителями", - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай".
Курды, поддерживаемые США, контролируют часть территорий провинций Алеппо, Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор, где объявлена независимая власть автономной курдской администрации. Официальные власти в Дамаске не признают курдскую администрацию и призывают передать управление легитимному руководству страны мирным путем переговоров для сохранения целостности территорий и народа страны.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Опубликовано: Кирилл Волков