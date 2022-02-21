https://ria.ru/20220221/siriya-1774018006.html

Лавров примет участие в министерской встрече по Сирии в Анталье

Лавров примет участие в министерской встрече по Сирии в Анталье - РИА Новости, 21.02.2022

Лавров примет участие в министерской встрече по Сирии в Анталье

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече "астанинского формата" по Сирии, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 21.02.2022

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2022-02-21T12:30

сергей лавров

в мире

мевлют чавушоглу

нур-султан

казахстан

сирия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече "астанинского формата" по Сирии, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция планирует провести встречу глав МИД "астанинского формата" в Анталье в марте."Не все проблемы решены. Сейчас вот в Анталье состоится тоже встреча и двусторонняя с участием нашего министра, и трехсторонняя встреча министров иностранных дел гарантов "астанинского" процесса", - сказал Богданов на ближневосточной конференции клуба "Валдай".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220218/lantset-1773465986.html

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Мадина Моргоева

сергей лавров, в мире, мевлют чавушоглу, нур-султан, казахстан, сирия