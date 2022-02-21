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Эстония призвала ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР
Эстония призвала ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Эстония призвала ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР
МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T19:45
2022-02-21T19:45
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
эстония
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республикРанее в понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР."Если Россия примет решение признать так называемые Донецкую и Луганскую народную республики, это будет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен ввести строгие санкции немедленно", - говорится в сообщении МИД в Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, эстония
19:45 21.02.2022
 
Эстония призвала ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР

МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.
"Если Россия примет решение признать так называемые Донецкую и Луганскую народную республики, это будет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен ввести строгие санкции немедленно", - говорится в сообщении МИД в Twitter.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Украинский военнослужащий во время учений в Ровенской области, Украина. 16 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 08:00
Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЭстония
 
 
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