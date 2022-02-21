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Эстония призвала ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР

Эстония призвала ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Эстония призвала ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР

МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:45

2022-02-21T19:45

2022-02-21T19:45

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. МИД Эстонии призвал ЕС ввести санкции против России в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республикРанее в понедельник президент РФ Владимир Путин провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации в Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР."Если Россия примет решение признать так называемые Донецкую и Луганскую народную республики, это будет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен ввести строгие санкции немедленно", - говорится в сообщении МИД в Twitter.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, эстония