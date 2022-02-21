Во Франции оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена
Франс Пресс: саммит России и США возможен, но Путин "должен сделать свой выбор"
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможно, однако российский президент "должен сделать свой выбор", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Сегодня возможно организовать такой саммит, собрать вместе заинтересованные стороны. Но сейчас дело за президентом Путиным, который должен сделать свой выбор", - заявили в Елисейском дворце.
Там также отметили, что ситуация на Украине остается "очень опасная".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
Опубликовано: Екатерина Зайцева