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https://ria.ru/20220221/sammit-1774085885.html
Во Франции оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена
Во Франции оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 21.02.2022
Во Франции оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена
Проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможно, однако российский президент "должен сделать свой выбор", сообщает агентство... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:19
2022-02-21T15:19
в мире
франция
россия
сша
энтони блинкен
сергей лавров
джо байден
владимир путин
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможно, однако российский президент "должен сделать свой выбор", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Сегодня возможно организовать такой саммит, собрать вместе заинтересованные стороны. Но сейчас дело за президентом Путиным, который должен сделать свой выбор", - заявили в Елисейском дворце.Там также отметили, что ситуация на Украине остается "очень опасная".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
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в мире, франция, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, владимир путин, эммануэль макрон
15:19 21.02.2022
 
Во Франции оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена

Франс Пресс: саммит России и США возможен, но Путин "должен сделать свой выбор"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможно, однако российский президент "должен сделать свой выбор", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Сегодня возможно организовать такой саммит, собрать вместе заинтересованные стороны. Но сейчас дело за президентом Путиным, который должен сделать свой выбор", - заявили в Елисейском дворце.
Там также отметили, что ситуация на Украине остается "очень опасная".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.
Президент США Джо Байден во время специального обращения - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:50
Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреФранцияРоссияСШАЭнтони БлинкенСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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