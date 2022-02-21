https://ria.ru/20220221/sammit-1774085885.html

Во Франции оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена

Во Франции оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 21.02.2022

Во Франции оценили возможность проведения саммита Путина и Байдена

Проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможно, однако российский президент "должен сделать свой выбор", сообщает агентство... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:19

2022-02-21T15:19

2022-02-21T15:19

в мире

франция

россия

сша

энтони блинкен

сергей лавров

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737359598_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_ff1ebc2ac9e8d4b4b255895832e8be35.jpg

ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Проведение саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможно, однако российский президент "должен сделать свой выбор", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Сегодня возможно организовать такой саммит, собрать вместе заинтересованные стороны. Но сейчас дело за президентом Путиным, который должен сделать свой выбор", - заявили в Елисейском дворце.Там также отметили, что ситуация на Украине остается "очень опасная".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, по сообщениям Елисейского дворца, предложил провести саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена, обе стороны приняли предложение. Отмечается, что саммит может пройти только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину". Подобные планы по эскалации Россия категорически отвергает. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщал Елисейский дворец.

https://ria.ru/20220221/sammit-1774079649.html

франция

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, россия, сша, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, владимир путин, эммануэль макрон