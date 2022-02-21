https://ria.ru/20220221/sammit-1774079649.html

Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным

Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным - РИА Новости, 21.02.2022

Байден попросил Макрона организовать саммит с Путиным

Президент США Джо Байден попросил французского лидера Эммануэля Макрона организовать саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:50

2022-02-21T14:50

2022-02-21T15:40

в мире

владимир путин

джо байден

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773049622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3e6b6b4271af572ccc475778fe8a36ca.jpg

ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил французского лидера Эммануэля Макрона организовать саммит с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце."Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль", — цитирует агентство Рейтер советника главы республики.По его словам, Макрон играет роль посредника в урегулировании кризиса на Украине.Ранее в Париже предложили провести встречу Путина и Байдена, и обе стороны приняли предложение. При этом отмечалось, что мероприятие станет возможным, только "если Россия не вторгнется на Украину". Планы по эскалации в Москве категорически отвергают. Повестку саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля, также сообщил Елисейский дворец.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы и объявили всеобщую мобилизацию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, джо байден, эммануэль макрон