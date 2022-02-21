12:52 21.02.2022 (обновлено: 13:13 21.02.2022)
Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении Кочаряна и Саргсяна
Прокуратура Азербайджана объявила в розыск бывших президентов Армении Кочаряна и Саргсяна
Агдам, Азербайджан
БАКУ, 21 фев – РИА Новости. Азербайджан объявил в розыск бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, сообщают местные СМИ со ссылкой на военную прокуратуру.
"Экс-президенты Армении Кочарян Роберт Седракович и Саргсян Серж Азатович привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям уголовного кодекса и объявлены в розыск. С февраля 1988 года указанные лица с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами, организовывали и проводили в организациях и учреждениях городовсобрания с участие работников, являвшихся армянами по национальности", - сообщает АПА со ссылкой на слова начальника отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана Эмиля Тагиева.
10 февраля, 19:24В Ереване не будут просить помощи у ОДКБ по ситуации с Азербайджаном
По словам Тагиева, Кочарян и Саргсян заявляли, что Карабах принадлежит армянам и там должны жить только армяне, призывали к увольнению азербайджанцев с мест работы, насильственному выселению из городов и Нагорного Карабаха, сжиганию их домов, называя себя представителями государственной власти, в нарушение конституции Азербайджанской Республики присоединив 02 сентября 1991 года бывший Шаумянский район, объявили "Нагорно-Карабахскую Республику", передали всю власть областному Совету народных депутатов и его исполнительному комитету.
"Также они приняли незаконное решение о прекращении на этих территориях действия законов и конституции Азербайджанской Республики. За эти действия и совершение других преступлений указанные лица были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск", - отметил представитель военной прокуратуры.
10 февраля, 11:42В Карабахе нашли несколько мест массовых захоронений, заявили в Баку
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
17 февраля, 10:56Российские миротворцы провели урок в школе в Нагорном Карабахе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев