https://ria.ru/20220221/reysy-1774066106.html

Госдеп предупредил о риске ограничения коммерческих рейсов из Украины

Госдеп предупредил о риске ограничения коммерческих рейсов из Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Госдеп предупредил о риске ограничения коммерческих рейсов из Украины

Госдепартамент США вновь призывает американских граждан покинуть территорию Украины, подчеркивая, что возможно ограничение коммерческих рейсов в случае, если РФ РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:00

2022-02-21T14:00

2022-02-21T14:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

владимир путин

ростовская область

киев

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Госдепартамент США вновь призывает американских граждан покинуть территорию Украины, подчеркивая, что возможно ограничение коммерческих рейсов в случае, если РФ якобы пойдет на реализацию приписываемых ей мер по эскалации ситуации вокруг Украины."Госдепартамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными транспортными средствами в связи с возросшей угрозой военных действий России", - говорится в сообщении американского посольства на Украине.Подчеркивается, что ситуация с безопасностью на Украине "по-прежнему остается непредсказуемой по всей стране" и может ухудшиться."Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки", - отмечается в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

ростовская область

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь конашенков, владимир путин, ростовская область, киев, россия, нато, государственный департамент сша, сша