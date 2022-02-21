Путин и Макрон ночью провели еще один телефонный разговор

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.До этого они общались в воскресенье. "Вчера около часа ночи по инициативе <...> Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. <...> Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", — сказал представитель Кремля.По его словам, лидеры "акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников"."В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел", — добавил Песков.Телефонная беседа в воскресенье днем заняла час 45 минут. Тогда стороны договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, сообщали в Елисейском дворце.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы и объявили всеобщую мобилизацию.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
До этого они общались в воскресенье. "Вчера около часа ночи по инициативе <...> Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции. <...> Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", — сказал представитель Кремля.
По его словам, лидеры "акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников".
"В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел", — добавил Песков.
Телефонная беседа в воскресенье днем заняла час 45 минут. Тогда стороны договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы по Украине в ближайшие часы, сообщали в Елисейском дворце.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
В последние дни обстановка на линии соприкосновения серьезно обострилась, ДНР и ЛНР начали эвакуировать мирных жителей в российские регионы и объявили всеобщую мобилизацию.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
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В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
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"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
12 из 12
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
В Луганске на одном из газопроводов произошли взрывы. "Луганскгаз" назвал их украинской диверсией. Восемнадцатого февраля неустановленные лица также подорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР.
"Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева. Мы должны объединить все усилия", — заявил Пушилин.
В ДНР также заявили, что украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолетов, вертолетов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения, а также заблокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.
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