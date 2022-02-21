https://ria.ru/20220221/putin-1774194075.html

Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником

Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником - РИА Новости, 21.02.2022

Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником

Президент России Владимир Путин после церемонии подписания договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР побеседовал с Денисом Пушилиным и Леонидом... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T23:17

2022-02-21T23:17

2022-02-21T23:17

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леонид пасечник

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии подписания договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР побеседовал с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, сообщается на сайте Кремля."По окончании церемонии подписания состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.

https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, денис пушилин, леонид пасечник, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика