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Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником
Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником - РИА Новости, 21.02.2022
Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником
Президент России Владимир Путин после церемонии подписания договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР побеседовал с Денисом Пушилиным и Леонидом... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:17
2022-02-21T23:17
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии подписания договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР побеседовал с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, сообщается на сайте Кремля."По окончании церемонии подписания состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.
https://ria.ru/20220221/putin-1774180778.html
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Севастиан Котов
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
23:17 21.02.2022
 
Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником

Путин после подписания договоров с ЛНР и ДНР поговорил с Пушилиным и Пасечником

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии подписания договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР побеседовал с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, сообщается на сайте Кремля.
"По окончании церемонии подписания состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 21:55
Путин: большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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