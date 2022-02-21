https://ria.ru/20220221/putin-1774194075.html
Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником
Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником - РИА Новости, 21.02.2022
Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником
Президент России Владимир Путин после церемонии подписания договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР побеседовал с Денисом Пушилиным и Леонидом... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T23:17
2022-02-21T23:17
2022-02-21T23:17
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии подписания договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР побеседовал с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, сообщается на сайте Кремля."По окончании церемонии подписания состоялась беседа Владимира Путина с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза РФ обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, леонид пасечник, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Путин поговорил с Пушилиным и Пасечником
Путин после подписания договоров с ЛНР и ДНР поговорил с Пушилиным и Пасечником