https://ria.ru/20220221/posolstvo-1774049818.html

Захарова обвинила американское посольство в Москве в отрыве от реальности

Захарова обвинила американское посольство в Москве в отрыве от реальности - РИА Новости, 21.02.2022

Захарова обвинила американское посольство в Москве в отрыве от реальности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США в Москве о возможных терактах в России, заявила, что американская... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:05

2022-02-21T13:05

2022-02-21T13:13

в мире

сша

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США в Москве о возможных терактах в России, заявила, что американская дипмиссия начала вести себя в отрыве от реальности, пугая россиян.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам."Сегодня это все уже похоже на настоящую такую информационную террористическую атаку (в СМИ против РФ - ред.). Вчера вы видели, наверное, совершенно в отрыве от реальности, от действительности начало себя вести посольство США в Москве, пугая россиян", - сказала Захарова в эфире Первого канала.Позднее американская дипмиссия разъяснила РИА Новости предупреждение. Как сообщили в посольстве, оно опубликовало предупреждение для американских граждан в Москве, Санкт-Петербурге и других местах исходя из соображений безопасности – по данным дипмиссии, в последнее время ряд российских СМИ сообщал о волне "минирований" общественных мест.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предупреждение посольства США о возможных "нападениях" на объекты инфраструктуры в России, заявил, что это весьма необычная практика и в Кремле сейчас разбираются, поступали ли сигналы об этом от спецслужб США.

https://ria.ru/20220221/senator-1774009052.html

https://ria.ru/20220221/soobscheniya-1774013308.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)