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В Петербурге воспитательницу заподозрили в избиении первоклассника

В Петербурге воспитательницу заподозрили в избиении первоклассника - РИА Новости, 21.02.2022

В Петербурге воспитательницу заподозрили в избиении первоклассника

Воспитательница группы продленного дня подозревается в нанесении побоев первокласснику в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T10:36

2022-02-21T10:36

2022-02-21T10:42

происшествия

россия

кировский район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Воспитательница группы продленного дня подозревается в нанесении побоев первокласснику в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В Кировском районе Петербурга воспитательница группы продленного дня подозревается в нанесении травм школьнику", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, семилетний ученик первого класса был госпитализирован в удовлетворительном состоянии 12 февраля. "Со слов мальчика, днем ранее 59-летний воспитатель группы продленного дня за нарушение дисциплины нанесла ему травмы", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).

https://ria.ru/20211115/vospitateli-1759191356.html

россия

кировский район

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, кировский район, санкт-петербург