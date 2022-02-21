https://ria.ru/20220221/poboi-1774010844.html
В Петербурге воспитательницу заподозрили в избиении первоклассника
В Петербурге воспитательницу заподозрили в избиении первоклассника - РИА Новости, 21.02.2022
В Петербурге воспитательницу заподозрили в избиении первоклассника
Воспитательница группы продленного дня подозревается в нанесении побоев первокласснику в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T10:36
2022-02-21T10:36
2022-02-21T10:42
происшествия
россия
кировский район
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Воспитательница группы продленного дня подозревается в нанесении побоев первокласснику в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В Кировском районе Петербурга воспитательница группы продленного дня подозревается в нанесении травм школьнику", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, семилетний ученик первого класса был госпитализирован в удовлетворительном состоянии 12 февраля. "Со слов мальчика, днем ранее 59-летний воспитатель группы продленного дня за нарушение дисциплины нанесла ему травмы", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).
https://ria.ru/20211115/vospitateli-1759191356.html
россия
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, кировский район, санкт-петербург
10:36 21.02.2022 (обновлено: 10:42 21.02.2022)
В Петербурге воспитательницу заподозрили в избиении первоклассника
В Петербурге воспитательницу продленки заподозрили в нанесении побоев первокласснику
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Воспитательница группы продленного дня подозревается в нанесении побоев первокласснику в Кировском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Кировском районе Петербурга
воспитательница группы продленного дня подозревается в нанесении травм школьнику", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, семилетний ученик первого класса был госпитализирован в удовлетворительном состоянии 12 февраля. "Со слов мальчика, днем ранее 59-летний воспитатель группы продленного дня за нарушение дисциплины нанесла ему травмы", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои).