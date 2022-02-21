https://ria.ru/20220221/pevitsa-1774113240.html

Тринадцатилетняя певица из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube

Тринадцатилетняя певица из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube - РИА Новости, 21.02.2022

Тринадцатилетняя певица из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube

Тринадцатилетняя певица из Свердловской области Вика Старикова получила золотую кнопку YouTube за то, что на ее канал подписались более миллиона человек. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T20:34

2022-02-21T20:34

2022-02-21T22:07

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Тринадцатилетняя певица из Свердловской области Вика Старикова получила золотую кнопку YouTube за то, что на ее канал подписались более миллиона человек.В беседе с РИА Новости мама девочки Анна Старикова рассказала, что викин канал на YouTube существует примерно восемь — десять лет. В своем аккаунте певица размещает, в основном, музыкальные ролики, в которых поет или играет на клавишных. Большинство песен написаны специально для Вики. Она добавила, что в основном поклонники девочки — это женщины от 25 до 45 лет. Но песни ее дочери слушают и мужчины. По словам матери певицы, триггером к развитию аккаунта в YouTube стало участие девочки в программе Первого канала "Минута славы" в 2017 году. Особенно популярной тогда стала песня Вики "Три желания". С артисткой и ее мамой даже стали связываться продюсеры.Как отметила мама Вики, они пробовали приезжать в Москву. Однако делать это на постоянной основе для семьи оказалось тяжело. Ведь певица и ее близкие живут в Нижнем Тагиле.

https://ria.ru/20200513/1571331067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, москва, нижний тагил, youtube, рената литвинова