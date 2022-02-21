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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/pevitsa-1774113240.html
Тринадцатилетняя певица из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube
Тринадцатилетняя певица из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube - РИА Новости, 21.02.2022
Тринадцатилетняя певица из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube
Тринадцатилетняя певица из Свердловской области Вика Старикова получила золотую кнопку YouTube за то, что на ее канал подписались более миллиона человек. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T20:34
2022-02-21T22:07
культура
новости культуры
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нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Тринадцатилетняя певица из Свердловской области Вика Старикова получила золотую кнопку YouTube за то, что на ее канал подписались более миллиона человек.В беседе с РИА Новости мама девочки Анна Старикова рассказала, что викин канал на YouTube существует примерно восемь — десять лет. В своем аккаунте певица размещает, в основном, музыкальные ролики, в которых поет или играет на клавишных. Большинство песен написаны специально для Вики. Она добавила, что в основном поклонники девочки — это женщины от 25 до 45 лет. Но песни ее дочери слушают и мужчины. По словам матери певицы, триггером к развитию аккаунта в YouTube стало участие девочки в программе Первого канала "Минута славы" в 2017 году. Особенно популярной тогда стала песня Вики "Три желания". С артисткой и ее мамой даже стали связываться продюсеры.Как отметила мама Вики, они пробовали приезжать в Москву. Однако делать это на постоянной основе для семьи оказалось тяжело. Ведь певица и ее близкие живут в Нижнем Тагиле.
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новости культуры, москва, нижний тагил, youtube, рената литвинова
20:34 21.02.2022 (обновлено: 22:07 21.02.2022)
 
Тринадцатилетняя певица из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube

Певица Вика Старикова из Нижнего Тагила в 13 лет получила золотую кнопку YouTube

© Фото предоставлено пресс-службой Вики СтариковойВика Старикова
Вика Старикова
© Фото предоставлено пресс-службой Вики Стариковой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Тринадцатилетняя певица из Свердловской области Вика Старикова получила золотую кнопку YouTube за то, что на ее канал подписались более миллиона человек.

"Как я счастлива! Я получила золотую кнопку YouTube. Просто не представляете, как это приятно. Спасибо каждому, кто поддерживает меня", — написала Вика на своей странице "ВКонтакте".

В беседе с РИА Новости мама девочки Анна Старикова рассказала, что викин канал на YouTube существует примерно восемь — десять лет. В своем аккаунте певица размещает, в основном, музыкальные ролики, в которых поет или играет на клавишных. Большинство песен написаны специально для Вики.
"Когда Вике было года четыре, мы его завели. Сейчас ей 13 лет. Подписчики сами как-то прибывают и прибывают, — прокомментировала Анна Старикова. — Любят, как она поет за роялем. Мы этим (раскручиванием аккаунта. — Прим. ред.) специально не занимаемся".
Она добавила, что в основном поклонники девочки — это женщины от 25 до 45 лет. Но песни ее дочери слушают и мужчины.
По словам матери певицы, триггером к развитию аккаунта в YouTube стало участие девочки в программе Первого канала "Минута славы" в 2017 году. Особенно популярной тогда стала песня Вики "Три желания". С артисткой и ее мамой даже стали связываться продюсеры.

"Много было предложений. Но для того чтобы этим заниматься, надо переезжать жить в Москву. Там много возможностей. Из столицы много было звонков — приезжайте, прилетайте на съемки", — рассказала Анна.

Как отметила мама Вики, они пробовали приезжать в Москву. Однако делать это на постоянной основе для семьи оказалось тяжело. Ведь певица и ее близкие живут в Нижнем Тагиле.
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Опубликовано: Галина Соколова
 
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