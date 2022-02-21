https://ria.ru/20220221/oteli-1774101012.html

Названы города России с самыми недорогими отелями

Названы города России с самыми недорогими отелями - РИА Новости, 21.02.2022

Названы города России с самыми недорогими отелями

Сервис для планирования путешествий назвал список городов, в которых в марте этого года можно забронировать номера в отеле по низким ценам (менее 2000 рублей за РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:19

2022-02-21T17:19

2022-02-21T17:19

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий назвал список городов, в которых в марте этого года можно забронировать номера в отеле по низким ценам (менее 2000 рублей за ночь), сообщает OneTwoTrip.Для составления списка эксперты рассмотрели топ-30 популярных российских направлений по поисковым запросам клиентов. Оказалось, что дешевле всего в трёхзвездочных гостиницах можно остановиться в Краснодаре — там номер обойдётся в среднем в 1050 рублей.На втором месте Сочи, где в марте цена на проживание в отелях категории "три звезды" составляет порядка 1100 рублей за ночь. Немного дороже в Ростове-на-Дону или Адлере — 1200 рублей. Также в список вошли Санкт-Петербург (средняя минимальная стоимость 1270 рублей), Москва (1330 рублей), Уфа (1400 рублей), Геленджик (1460 рублей), Минеральные Воды (1600 рублей), Екатеринбург (1670 рублей) и Нижний Новгород (1900 рублей).Если же смотреть на все категории мест размещения, а не только трёхзвёздочные отели, то благодаря огромному выбору недорого можно остановиться в Москве — около 470 рублей за ночь. Второе место разделили Петербург и Уфа со средней минимальной стоимостью 570 рублей. Третью строку занимает Казань, где проживание обойдётся примерно в 590 рублей за ночь.

https://ria.ru/20220219/puteshestviya-1773621188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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