https://ria.ru/20220221/oteli-1774101012.html
Названы города России с самыми недорогими отелями
Названы города России с самыми недорогими отелями - РИА Новости, 21.02.2022
Названы города России с самыми недорогими отелями
Сервис для планирования путешествий назвал список городов, в которых в марте этого года можно забронировать номера в отеле по низким ценам (менее 2000 рублей за РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:19
2022-02-21T17:19
2022-02-21T17:19
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краснодар
ростов-на-дону
адлер
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий назвал список городов, в которых в марте этого года можно забронировать номера в отеле по низким ценам (менее 2000 рублей за ночь), сообщает OneTwoTrip.Для составления списка эксперты рассмотрели топ-30 популярных российских направлений по поисковым запросам клиентов. Оказалось, что дешевле всего в трёхзвездочных гостиницах можно остановиться в Краснодаре — там номер обойдётся в среднем в 1050 рублей.На втором месте Сочи, где в марте цена на проживание в отелях категории "три звезды" составляет порядка 1100 рублей за ночь. Немного дороже в Ростове-на-Дону или Адлере — 1200 рублей. Также в список вошли Санкт-Петербург (средняя минимальная стоимость 1270 рублей), Москва (1330 рублей), Уфа (1400 рублей), Геленджик (1460 рублей), Минеральные Воды (1600 рублей), Екатеринбург (1670 рублей) и Нижний Новгород (1900 рублей).Если же смотреть на все категории мест размещения, а не только трёхзвёздочные отели, то благодаря огромному выбору недорого можно остановиться в Москве — около 470 рублей за ночь. Второе место разделили Петербург и Уфа со средней минимальной стоимостью 570 рублей. Третью строку занимает Казань, где проживание обойдётся примерно в 590 рублей за ночь.
https://ria.ru/20220219/puteshestviya-1773621188.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, отели, краснодар, ростов-на-дону, адлер, санкт-петербург, москва, уфа, геленджик, минеральные воды, екатеринбург, нижний новгород, казань, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать в выходные
Названы города России с самыми недорогими отелями
OneTwoTrip назвал города России, где отдых в отеле обойдется менее чем в 2000 рублей
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий назвал список городов, в которых в марте этого года можно забронировать номера в отеле по низким ценам (менее 2000 рублей за ночь), сообщает OneTwoTrip.
Для составления списка эксперты рассмотрели топ-30 популярных российских направлений по поисковым запросам клиентов. Оказалось, что дешевле всего в трёхзвездочных гостиницах можно остановиться в Краснодаре — там номер обойдётся в среднем в 1050 рублей.
На втором месте Сочи, где в марте цена на проживание в отелях категории "три звезды" составляет порядка 1100 рублей за ночь. Немного дороже в Ростове-на-Дону или Адлере — 1200 рублей. Также в список вошли Санкт-Петербург (средняя минимальная стоимость 1270 рублей), Москва (1330 рублей), Уфа (1400 рублей), Геленджик (1460 рублей), Минеральные Воды (1600 рублей), Екатеринбург (1670 рублей) и Нижний Новгород (1900 рублей).
Если же смотреть на все категории мест размещения, а не только трёхзвёздочные отели, то благодаря огромному выбору недорого можно остановиться в Москве — около 470 рублей за ночь. Второе место разделили Петербург и Уфа со средней минимальной стоимостью 570 рублей. Третью строку занимает Казань, где проживание обойдётся примерно в 590 рублей за ночь.