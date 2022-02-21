https://ria.ru/20220221/opros-1774093871.html

Почти 80% россиян поддерживают решение принять беженцев, показал опрос

Почти 80% россиян поддерживают решение принять беженцев, показал опрос - РИА Новости, 21.02.2022

Почти 80% россиян поддерживают решение принять беженцев, показал опрос

Большинство россиян поддерживают решение принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:53

2022-02-21T15:53

2022-02-21T17:27

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

вциом

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украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Большинство россиян поддерживают решение принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным исследования, в поддержку такого шага высказались 78 процентов респондентов, против — 13 процентов, такого мнения чаще придерживаются люди 18-34 лет."Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей (75 процентов). Не поддерживают данную меру поддержки 18 процентов", — отметили во ВЦИОМ.При этом 82 процента участников опроса положительно относятся к помощи беженцам российских волонтеров из разных регионов страны, нейтрально — 12 процентов, четыре процента — отрицательно.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 20 февраля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Метод исследования — телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для нее максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, вциом, россия, украина, ситуация в днр и лнр