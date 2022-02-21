https://ria.ru/20220221/omikron-1774035643.html

Инфекционист допустил прохождение пика "омикрона" в России

Инфекционист допустил прохождение пика "омикрона" в России - РИА Новости, 21.02.2022

Инфекционист допустил прохождение пика "омикрона" в России

Данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом в России говорят о том, что пик волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", вероятно, пройден,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:17

2022-02-21T12:17

2022-02-21T12:20

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом в России говорят о том, что пик волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", вероятно, пройден, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.По данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 152 337 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы были 8 835 человек.Он уточнил, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается в крупных регионах, в том числе в Москве. Кроме того, есть предположение, что коллективный иммунитет, благодаря высокой заболеваемости за последние 2 месяца, подрастает до значимых уровней, подчеркнул Вознесенский.

https://ria.ru/20220218/omikron-1773464373.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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