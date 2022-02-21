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Распространение коронавируса
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Инфекционист допустил прохождение пика "омикрона" в России
Инфекционист допустил прохождение пика "омикрона" в России - РИА Новости, 21.02.2022
Инфекционист допустил прохождение пика "омикрона" в России
Данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом в России говорят о том, что пик волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", вероятно, пройден,... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:17
2022-02-21T12:20
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом в России говорят о том, что пик волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", вероятно, пройден, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.По данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 152 337 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы были 8 835 человек.Он уточнил, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается в крупных регионах, в том числе в Москве. Кроме того, есть предположение, что коллективный иммунитет, благодаря высокой заболеваемости за последние 2 месяца, подрастает до значимых уровней, подчеркнул Вознесенский.
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омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:17 21.02.2022 (обновлено: 12:20 21.02.2022)
 
Инфекционист допустил прохождение пика "омикрона" в России

Инфекционист Вознесенский: пик "омикрона" в России, вероятно, уже пройден

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом в России говорят о том, что пик волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", вероятно, пройден, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
По данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 152 337 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы были 8 835 человек.
"Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом "омикрон", на сегодняшний момент пройден", - сказал Вознесенский.
Он уточнил, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается в крупных регионах, в том числе в Москве. Кроме того, есть предположение, что коллективный иммунитет, благодаря высокой заболеваемости за последние 2 месяца, подрастает до значимых уровней, подчеркнул Вознесенский.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
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