12:17 21.02.2022 (обновлено: 12:20 21.02.2022)
Инфекционист допустил прохождение пика "омикрона" в России
Инфекционист Вознесенский: пик "омикрона" в России, вероятно, уже пройден
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Данные официальной статистики заболеваемости коронавирусом в России говорят о том, что пик волны COVID-19, вызванной штаммом "омикрон", вероятно, пройден, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
По данным оперштаба, за последние сутки в России было выявлено 152 337 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализированы были 8 835 человек.
"Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом "омикрон", на сегодняшний момент пройден", - сказал Вознесенский.
Он уточнил, что положительная динамика по заболеваемости коронавирусом отмечается в крупных регионах, в том числе в Москве. Кроме того, есть предположение, что коллективный иммунитет, благодаря высокой заболеваемости за последние 2 месяца, подрастает до значимых уровней, подчеркнул Вознесенский.
Опубликовано: Кирилл Волков