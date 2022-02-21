https://ria.ru/20220221/obstrely-1774094907.html

Общее число обстрелов выросло в восемь раз с 17 февраля, заявили в ЛНР

Общее число обстрелов выросло в восемь раз с 17 февраля, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Общее число обстрелов выросло в восемь раз с 17 февраля, заявили в ЛНР

Общее число обстрелов со стороны украинских силовиков в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло в восемь раз с 17 по 21 февраля, всего по... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:57

2022-02-21T15:57

2022-02-21T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Общее число обстрелов со стороны украинских силовиков в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло в восемь раз с 17 по 21 февраля, всего по территории республики выпущено почти 1800 боеприпасов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно статистике обострения на линии соприкосновения, в ЛНР "зафиксировано 183 обстрела территории республики со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), из которых 102 с применением тяжелого вооружения". Представительство отмечает, что за указанный период из-за обстрелов повреждено 18 жилых домов и хозяйственных построек, а также четыре объекта инфраструктуры."Всего по территории ЛНР выпущено 1773 боеприпаса (268 снарядов, 915 мин, 584 гранаты, шесть противотанковых управляемых ракет)", - следует из статистических данных представительства за 17-21 февраля.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина