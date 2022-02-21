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ДНР: более 413 снарядов, мин и гранат выпустили за сутки по республике

ДНР: более 413 снарядов, мин и гранат выпустили за сутки по республике - РИА Новости, 21.02.2022

ДНР: более 413 снарядов, мин и гранат выпустили за сутки по республике

По территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за сутки выпущено более 413 снарядов, мин и гранат, под обстрелы попали районы 22 населённых... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:10

2022-02-21T15:10

2022-02-21T15:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. По территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за сутки выпущено более 413 снарядов, мин и гранат, под обстрелы попали районы 22 населённых пунктов ДНР, сообщает Народная милиция."Всего по территории ДНР выпущено более 413 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 22 населённых пунктов республики", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявляют о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, денис пушилин