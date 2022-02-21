https://ria.ru/20220221/navalnyy-1774066926.html

Свидетель рассказал суду о люксовых зарубежных поездках Навального

Свидетель рассказал суду о люксовых зарубежных поездках Навального - РИА Новости, 21.02.2022

Свидетель рассказал суду о люксовых зарубежных поездках Навального

Алексей Навальный совершил 22 "достаточно люксовые" зарубежные поездки с 2016 по 2020 год, а во время задержек зарплаты в "Фонде борьбы с коррупцией"* (ФБК*,... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:03

2022-02-21T14:03

2022-02-21T14:03

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

фонд борьбы с коррупцией

москва

покров

происшествия

игнат артеменко

ив роше

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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 21 фев – РИА Новости. Алексей Навальный совершил 22 "достаточно люксовые" зарубежные поездки с 2016 по 2020 год, а во время задержек зарплаты в "Фонде борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) он отдыхал и покупал дорогие украшения, заявил в суде бывший замглавы московского штаба Навального** Виталий Серуканов.Выступая свидетелем на выездном заседании Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 в Покрове по делу против Навального о мошенничестве и оскорблении суда, Серуканов сообщил, что познакомился с Навальным в 2013 году и с того времени работал в ФБК*, получая зарплату наличными."Весна 2017 год", - ответил Серуканов на вопрос судьи, когда он был официально трудоустроен в ФБК*."По поводу того, что произошло с 2016 по, получается, 2020 год... Алексей Анатольевич за то же время совершил, по-моему, 22 зарубежные поездки, в том числе с членами своей семьи. Мы будем говорить о том, что это не какие-то стандартные поездки... Это достаточно люксовые поездки", - сказал Серуканов.Он отметил, что в штабе были задержки зарплаты. "Мне буквально из своего кармана приходилось давать этим людям деньги, чтобы у них было, на что поехать на общественном транспорте до помещения штаба. Что мы видели в это самое время? Что Алексей Анатольевич отдыхает... Покупались ювелирные украшения за 900 тысяч рублей. У меня только один вопрос - как это помогало бороться с таким ненавистным для вас режимом?" - заявил свидетель.Адвокат Ольга Михайлова выступила с ходатайством разрешить пронести и использовать в суде технику, а Навальному - сидеть на судебных заседаниях в обычной одежде. В колонии у адвокатов изъяли мобильные телефоны, всю технику и их комплектующие – иначе бы их не пропустили, отметила Михайлова."С этим ходатайством необходимо обращаться не к суду, а к администрации исправительного учреждения", - сказала представитель гособвинения Надежда Тихонова.Как отметила судья, в полномочия суда внешний вид подсудимого не входит, и отклонила ходатайства.Процесс по новому делу Навального проходит в формате выездных заседаний Лефортовского суда Москвы прямо в колонии. Как объяснили ранее опрошенные РИА Новости эксперты, это не прецедент, а в каком формате проводить тот или иной процесс, решает судья.По данным ФСИН, в 2019-2021 годах в таком формате прошло без малого 9 тысяч заседаний, в том числе 81 по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения - как в случае с Навальным.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных ФБК*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. На прошлом заседании Навальный в суде вину не признал.Алексей Навальный сейчас отбывает срок в той самой покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент**Организация признана в России экстремистской и запрещена

https://ria.ru/20220221/navalnyy-1774016826.html

https://ria.ru/20220218/navalnyy-1773601853.html

https://ria.ru/20220216/zaschita-1773025686.html

москва

покров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фонд борьбы с коррупцией, москва, покров, происшествия, игнат артеменко, ив роше