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Москва готова быть посредником между Тегераном и Эр-Риядом, заявили в МИД
Москва готова быть посредником между Тегераном и Эр-Риядом, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2022
Москва готова быть посредником между Тегераном и Эр-Риядом, заявили в МИД
Москва готова быть посредником между Ираном и Саудовской Аравией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:50
2022-02-21T11:50
в мире
москва
тегеран (город)
иран
эр-рияд (город)
саудовская аравия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва готова быть посредником между Ираном и Саудовской Аравией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы не раз предлагали нашим партнерам и в Эр-Рияде, и в Тегеране, наше посредничество, и Москву как место встреч, официальных, неофициальных. И в этом плане наше предложение остается на столе", - сказал он в ходе одиннадцатой Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20220214/iran-1772662389.html
москва
тегеран (город)
иран
эр-рияд (город)
саудовская аравия
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Екатерина Зайцева
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в мире, москва, тегеран (город), иран, эр-рияд (город), саудовская аравия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), международный дискуссионный клуб "валдай"
11:50 21.02.2022
 
Москва готова быть посредником между Тегераном и Эр-Риядом, заявили в МИД

Замглавы МИД Богданов: Россия готова быть посредником между Ираном и Саудовской Аравией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в Катаре
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в Катаре - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва готова быть посредником между Ираном и Саудовской Аравией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы не раз предлагали нашим партнерам и в Эр-Рияде, и в Тегеране, наше посредничество, и Москву как место встреч, официальных, неофициальных. И в этом плане наше предложение остается на столе", - сказал он в ходе одиннадцатой Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 11:14
В МИД Ирана рассказали о переговорах в Вене по ядерной сделке
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреМоскваТегеран (город)ИранЭр-Рияд (город)Саудовская АравияМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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