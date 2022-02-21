https://ria.ru/20220221/mid-1774028320.html
Москва готова быть посредником между Тегераном и Эр-Риядом, заявили в МИД
Москва готова быть посредником между Тегераном и Эр-Риядом, заявили в МИД - РИА Новости, 21.02.2022
Москва готова быть посредником между Тегераном и Эр-Риядом, заявили в МИД
Москва готова быть посредником между Ираном и Саудовской Аравией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:50
2022-02-21T11:50
2022-02-21T11:50
в мире
москва
тегеран (город)
иран
эр-рияд (город)
саудовская аравия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Москва готова быть посредником между Ираном и Саудовской Аравией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы не раз предлагали нашим партнерам и в Эр-Рияде, и в Тегеране, наше посредничество, и Москву как место встреч, официальных, неофициальных. И в этом плане наше предложение остается на столе", - сказал он в ходе одиннадцатой Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20220214/iran-1772662389.html
москва
тегеран (город)
иран
эр-рияд (город)
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, тегеран (город), иран, эр-рияд (город), саудовская аравия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), международный дискуссионный клуб "валдай"
Москва готова быть посредником между Тегераном и Эр-Риядом, заявили в МИД
Замглавы МИД Богданов: Россия готова быть посредником между Ираном и Саудовской Аравией