https://ria.ru/20220221/matvienko-1774131415.html

Матвиенко назвала ситуацию в Донбассе гуманитарной катастрофой

Матвиенко назвала ситуацию в Донбассе гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 22.02.2022

Матвиенко назвала ситуацию в Донбассе гуманитарной катастрофой

На наших глазах в течение семи лет в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-21T17:58

2022-02-21T17:58

2022-02-22T02:24

в мире

ситуация в днр и лнр

валентина матвиенко

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. На наших глазах в течение семи лет в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совбеза России."Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплаты пенсий", - сказала парламентарий.Матвиенко отметила, что не может смотреть кадры про Донбасс, "думаю, бедные женщины, старушки, которые плачут, дети учатся в подвалах в школе".По ее словам, все мировое сообщество "смотрит на это, прикрывая глаза". "Невозможно после этого говорить о ценностях европейских. Это античеловечно, аморально, дальше с этим мириться нельзя, надо принимать решение", - сказала спикер.По мнению Матвиенко, заступиться за жителей Донбасса - это "моральный долг" России.По ее словам, на протяжении семи лет Россия постоянно на всех уровнях выступала за дипломатическое, политическое решение конфликта, на всех трибунах."Нас никто не слушал, была имитация минских соглашений", - отметила она.

https://ria.ru/20220216/osnovaniya-1773023590.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, валентина матвиенко