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Житель поселка получил ранения при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР

Житель поселка получил ранения при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Житель поселка получил ранения при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР

Житель поселка Пришиб самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранения в результате обстрела ВС Украины запрещенными минскими соглашениями... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:15

2022-02-21T17:15

2022-02-21T17:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

славяносербский район

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Житель поселка Пришиб самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранения в результате обстрела ВС Украины запрещенными минскими соглашениями минами, ему ампутировали ногу, сообщает Народная милиция ЛНР."В результате очередного обстрела поселка Пришиб Славяносербского района из 120-миллиметровых минометов ВС Украины травматическую ампутацию ноги и множественные осколочные ранения получил местный житель 1988 года рождения", - говорится в сообщении.Раненый доставлен в Славяносербскую районную больницу, состояние крайне тяжелое, уточняется в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

славяносербский район

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, славяносербский район, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр