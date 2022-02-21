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Сообщения США об угрозах атак в России не подтвердились, заявил Лавров
Сообщения США об угрозах атак в России не подтвердились, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022
Сообщения США об угрозах атак в России не подтвердились, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя распространенное накануне предупреждение посольства США в России о терактах в российских городах, заявил, что Москва... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T15:56
2022-02-21T16:13
сергей лавров
сша
в мире
москва
вашингтон (город)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя распространенное накануне предупреждение посольства США в России о терактах в российских городах, заявил, что Москва никаких подтверждений этому не нашла."Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся терактах в Москве, в Петербурге, в местах скопления людей, ж/д остановки, станции метро, торговые центры, и до сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли", - сказал Лавров на пресс-конференции.При этом он добавил, что "посольство что-то такое невнятное сказало, что они читали в российских газетах, в российских СМИ, будто такое возможно, ну насколько серьезна такая работа и насколько солидно для госучреждений, я имею в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным занятием, это каждому необходимо судить самостоятельно".
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москва
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сергей лавров, сша, в мире, москва, вашингтон (город)
15:56 21.02.2022 (обновлено: 16:13 21.02.2022)
 
Сообщения США об угрозах атак в России не подтвердились, заявил Лавров

Лавров: сообщения США об угрозах атак в городах России не подтвердились

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя распространенное накануне предупреждение посольства США в России о терактах в российских городах, заявил, что Москва никаких подтверждений этому не нашла.
"Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся терактах в Москве, в Петербурге, в местах скопления людей, ж/д остановки, станции метро, торговые центры, и до сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли", - сказал Лавров на пресс-конференции.
При этом он добавил, что "посольство что-то такое невнятное сказало, что они читали в российских газетах, в российских СМИ, будто такое возможно, ну насколько серьезна такая работа и насколько солидно для госучреждений, я имею в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным занятием, это каждому необходимо судить самостоятельно".
Здание посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 16:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме отреагировали на сообщения посольства США о возможных терактах
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Сергей ЛавровСШАВ миреМоскваВашингтон (город)
 
 
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