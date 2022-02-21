https://ria.ru/20220221/lavrov-1774094811.html

Сообщения США об угрозах атак в России не подтвердились, заявил Лавров

Сообщения США об угрозах атак в России не подтвердились, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2022

Сообщения США об угрозах атак в России не подтвердились, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя распространенное накануне предупреждение посольства США в России о терактах в российских городах, заявил, что Москва... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T15:56

2022-02-21T15:56

2022-02-21T16:13

сергей лавров

сша

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя распространенное накануне предупреждение посольства США в России о терактах в российских городах, заявил, что Москва никаких подтверждений этому не нашла."Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся терактах в Москве, в Петербурге, в местах скопления людей, ж/д остановки, станции метро, торговые центры, и до сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли", - сказал Лавров на пресс-конференции.При этом он добавил, что "посольство что-то такое невнятное сказало, что они читали в российских газетах, в российских СМИ, будто такое возможно, ну насколько серьезна такая работа и насколько солидно для госучреждений, я имею в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным занятием, это каждому необходимо судить самостоятельно".

https://ria.ru/20220221/terakty-1774096631.html

сша

москва

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

сергей лавров, сша, в мире, москва, вашингтон (город)