Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии
Кустурица принял предложение стать главным режиссером Театра российской армии
Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская.
По ее словам, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей.
12 декабря 2021, 12:33МастераМихаил Куракин: Кустурица планирует снимать кино по ДостоевскомуГерой очередного выпуска программы "Мастера" – заместитель главного редактора журнала "Международная жизнь", журналист Михаил Куракин. Вы узнаете о том, как ему удалось взять интервью у Эмира Кустурицы, легендарного музыканта, режиссера, продюсера, как помогали в этом российское посольство в Белграде и журналист Игорь Гойкович.
"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская.
По ее словам, Кустурица принял предложение.
"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова Кустурицы.
Она добавила, что режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев