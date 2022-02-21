https://ria.ru/20220221/kusturitsa-1774173361.html

Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии - РИА Новости, 21.02.2022

Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:01

2022-02-21T21:01

2022-02-21T21:01

центральный академический театр российской армии

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

эмир кустурица

общество

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/16/1558021627_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5d97962ec329fcf75c64e4a8ea3e3f18.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская.По ее словам, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей."Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская.По ее словам, Кустурица принял предложение."Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова Кустурицы.Она добавила, что режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.

https://radiosputnik.ria.ru/20211212/1763334133.html

https://ria.ru/20220215/depp-1772971080.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

центральный академический театр российской армии , россия, министерство обороны рф (минобороны рф), эмир кустурица, общество, сергей шойгу