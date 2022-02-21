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Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии
Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии - РИА Новости, 21.02.2022
Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:01
2022-02-21T21:01
центральный академический театр российской армии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
эмир кустурица
общество
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская.По ее словам, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей."Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская.По ее словам, Кустурица принял предложение."Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова Кустурицы.Она добавила, что режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.
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центральный академический театр российской армии , россия, министерство обороны рф (минобороны рф), эмир кустурица, общество, сергей шойгу
21:01 21.02.2022
 
Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

Кустурица принял предложение стать главным режиссером Театра российской армии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица
Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская.
По ее словам, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей.
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Михаил Куракин: Кустурица планирует снимать кино по ДостоевскомуГерой очередного выпуска программы "Мастера" – заместитель главного редактора журнала "Международная жизнь", журналист Михаил Куракин. Вы узнаете о том, как ему удалось взять интервью у Эмира Кустурицы, легендарного музыканта, режиссера, продюсера, как помогали в этом российское посольство в Белграде и журналист Игорь Гойкович.
"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская.
По ее словам, Кустурица принял предложение.
"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - привела Марковская слова Кустурицы.
Она добавила, что режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", и подчеркнул, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Центральный академический театр Российской армииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Эмир КустурицаОбществоСергей Шойгу
 
 
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