https://ria.ru/20220221/kpp-1774081652.html

Обстрел пункта пограничников в России был провокацией, заявили на Украине

Обстрел пункта пограничников в России был провокацией, заявили на Украине - РИА Новости, 21.02.2022

Обстрел пункта пограничников в России был провокацией, заявили на Украине

В государственной пограничной службе Украины назвали провокацией обстрел погранпункта в Ростовской области. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:59

2022-02-21T14:59

2022-02-21T15:23

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в мире

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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. В государственной пограничной службе Украины назвали провокацией обстрел погранпункта в Ростовской области.По данным ФСБ РФ, выпущенный в 9.50 с Украины снаряд попал в пункт пограничной службы по Ростовской области примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание полностью разрушено, пострадавших нет. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не ведет обстрелов погранпункта в Ростовской области и не причастен к ним."Государственная пограничная служба Украины заявляет, что заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ – откровенная провокация. В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на сайте в понедельник.В пресс-службе отметили, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы."Отметим, информирование подразделений погранслужбы Украины от сотрудников ПС ФСБ РФ о каких-либо нестандартных ситуациях не поступало", - сообщили в погранслужбе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ростовская область, донецкая народная республика, луганская область