Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774058050.html
Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте
Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте - РИА Новости, 21.02.2022
Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте
Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости, что возможно, в марте снова будет наблюдаться повышение заболеваемости коронавирусом, но уже не такое... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:31
2022-02-21T13:31
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760293007_0:123:3206:1926_1920x0_80_0_0_cea378140b24d191305c5c876c7f7209.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости, что возможно, в марте снова будет наблюдаться повышение заболеваемости коронавирусом, но уже не такое сильное.По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, но это еще не показатель, нужно понаблюдать в течение недели, посмотреть в динамике. "Вполне возможно, что в марте ещё будет повышение, но, конечно, уже не такое, как сейчас было", - сообщил Малышев.По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Москве было выявлено 4997 новых случаев COVID-19, умерло 83 человека. Накануне было выявлено 6388 новых случаев заражения. В начале февраля в Москве фиксировалось более чем по 20 тысяч заболевших за сутки, в частности, 3 февраля было выявлено 26904 случая заражения. -0-
https://ria.ru/20220218/omikron-1773464373.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760293007_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_52984c4edcbf254f886a0432e4a33ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия
13:31 21.02.2022
 
Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте

Инфекционист Малышев допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте, но не такой сильный

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости, что возможно, в марте снова будет наблюдаться повышение заболеваемости коронавирусом, но уже не такое сильное.
По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, но это еще не показатель, нужно понаблюдать в течение недели, посмотреть в динамике. "Вполне возможно, что в марте ещё будет повышение, но, конечно, уже не такое, как сейчас было", - сообщил Малышев.
По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Москве было выявлено 4997 новых случаев COVID-19, умерло 83 человека. Накануне было выявлено 6388 новых случаев заражения. В начале февраля в Москве фиксировалось более чем по 20 тысяч заболевших за сутки, в частности, 3 февраля было выявлено 26904 случая заражения. -0-
Медицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 02:34Распространение коронавируса
Названы восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала