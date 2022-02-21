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Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте
Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте - РИА Новости, 21.02.2022
Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте
Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости, что возможно, в марте снова будет наблюдаться повышение заболеваемости коронавирусом, но уже не такое... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T13:31
2022-02-21T13:31
2022-02-21T13:31
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости, что возможно, в марте снова будет наблюдаться повышение заболеваемости коронавирусом, но уже не такое сильное.По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, но это еще не показатель, нужно понаблюдать в течение недели, посмотреть в динамике. "Вполне возможно, что в марте ещё будет повышение, но, конечно, уже не такое, как сейчас было", - сообщил Малышев.По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Москве было выявлено 4997 новых случаев COVID-19, умерло 83 человека. Накануне было выявлено 6388 новых случаев заражения. В начале февраля в Москве фиксировалось более чем по 20 тысяч заболевших за сутки, в частности, 3 февраля было выявлено 26904 случая заражения. -0-
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте
Инфекционист Малышев допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте, но не такой сильный