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Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте

Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте - РИА Новости, 21.02.2022

Инфекционист допустил подъем заболеваемости COVID-19 в марте

Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости, что возможно, в марте снова будет наблюдаться повышение заболеваемости коронавирусом, но уже не такое... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:31

2022-02-21T13:31

2022-02-21T13:31

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Врач-инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости, что возможно, в марте снова будет наблюдаться повышение заболеваемости коронавирусом, но уже не такое сильное.По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, но это еще не показатель, нужно понаблюдать в течение недели, посмотреть в динамике. "Вполне возможно, что в марте ещё будет повышение, но, конечно, уже не такое, как сейчас было", - сообщил Малышев.По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Москве было выявлено 4997 новых случаев COVID-19, умерло 83 человека. Накануне было выявлено 6388 новых случаев заражения. В начале февраля в Москве фиксировалось более чем по 20 тысяч заболевших за сутки, в частности, 3 февраля было выявлено 26904 случая заражения. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия