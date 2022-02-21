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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220221/knigi-1774017832.html
Названа самая популярная аудиокнига за последние пять лет
Названа самая популярная аудиокнига за последние пять лет - РИА Новости, 21.02.2022
Названа самая популярная аудиокнига за последние пять лет
Самым прослушиваемым россиянами произведением за последние пять лет стала аудиоверсия романа писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", сообщает... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:54
2022-02-21T12:54
культура
новости культуры
гузель яхина
михаил зыгарь
дмитрий глуховский
борис акунин
книги
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Самым прослушиваемым россиянами произведением за последние пять лет стала аудиоверсия романа писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", сообщает пресс-служба сервиса Storytel."В рейтинге "Самые популярные в России произведения отечественных авторов за последние пять лет" первое место занял роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", который был также экранизирован в 2020 году", — говорится в сообщении.Также в списке оказались сразу четыре произведения Бориса Акунина — на втором месте "Алмазная колесница", на четвертом — "Нефритовые четки", на восьмом — "Не прощаюсь" (из серии приключений Эраста Фандорина), а также одна из аудиокниг большого проекта об истории России, рассчитанного на десять лет, — "Часть Европы. История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия" на седьмом месте.В топ-10 самых прослушиваемых произведений вошли две аудиокниги журналиста и писателя Михаила Зыгаря — на третьем месте "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России" и на девятом месте "Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900–1917".Также два романа Дмитрия Глуховского также вошли в десятку: "Текст" на пятом месте и "Метро 2033" на шестом месте, они идут подряд. Замыкает топ-10 эзотерическая аудиокнига Вадима Зеланда об умении правильно формулировать свои желания и намерения во Вселенную — "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов".
https://ria.ru/20220221/palahniuk-1773632547.html
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новости культуры, гузель яхина, михаил зыгарь, дмитрий глуховский, борис акунин, книги
12:54 21.02.2022
 
Названа самая популярная аудиокнига за последние пять лет

"Зулейха открывает глаза" стала самой прослушиваемой аудиокнигой за последние пять лет

© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"Съемки сериала "Зулейха открывает глаза"
Съемки сериала Зулейха открывает глаза - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Фото : кинокомпании "Русское" и канала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Самым прослушиваемым россиянами произведением за последние пять лет стала аудиоверсия романа писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", сообщает пресс-служба сервиса Storytel.
"В рейтинге "Самые популярные в России произведения отечественных авторов за последние пять лет" первое место занял роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", который был также экранизирован в 2020 году", — говорится в сообщении.
Также в списке оказались сразу четыре произведения Бориса Акунина — на втором месте "Алмазная колесница", на четвертом — "Нефритовые четки", на восьмом — "Не прощаюсь" (из серии приключений Эраста Фандорина), а также одна из аудиокниг большого проекта об истории России, рассчитанного на десять лет, — "Часть Европы. История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия" на седьмом месте.
В топ-10 самых прослушиваемых произведений вошли две аудиокниги журналиста и писателя Михаила Зыгаря — на третьем месте "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России" и на девятом месте "Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900–1917".
Также два романа Дмитрия Глуховского также вошли в десятку: "Текст" на пятом месте и "Метро 2033" на шестом месте, они идут подряд. Замыкает топ-10 эзотерическая аудиокнига Вадима Зеланда об умении правильно формулировать свои желания и намерения во Вселенную — "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов".
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КультураНовости культурыГузель ЯхинаМихаил ЗыгарьДмитрий ГлуховскийБорис АкунинКниги
 
 
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