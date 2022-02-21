https://ria.ru/20220221/knigi-1774017832.html

Названа самая популярная аудиокнига за последние пять лет

Названа самая популярная аудиокнига за последние пять лет - РИА Новости, 21.02.2022

Названа самая популярная аудиокнига за последние пять лет

Самым прослушиваемым россиянами произведением за последние пять лет стала аудиоверсия романа писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", сообщает... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:54

2022-02-21T12:54

2022-02-21T12:54

культура

новости культуры

гузель яхина

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Самым прослушиваемым россиянами произведением за последние пять лет стала аудиоверсия романа писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", сообщает пресс-служба сервиса Storytel."В рейтинге "Самые популярные в России произведения отечественных авторов за последние пять лет" первое место занял роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", который был также экранизирован в 2020 году", — говорится в сообщении.Также в списке оказались сразу четыре произведения Бориса Акунина — на втором месте "Алмазная колесница", на четвертом — "Нефритовые четки", на восьмом — "Не прощаюсь" (из серии приключений Эраста Фандорина), а также одна из аудиокниг большого проекта об истории России, рассчитанного на десять лет, — "Часть Европы. История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия" на седьмом месте.В топ-10 самых прослушиваемых произведений вошли две аудиокниги журналиста и писателя Михаила Зыгаря — на третьем месте "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России" и на девятом месте "Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900–1917".Также два романа Дмитрия Глуховского также вошли в десятку: "Текст" на пятом месте и "Метро 2033" на шестом месте, они идут подряд. Замыкает топ-10 эзотерическая аудиокнига Вадима Зеланда об умении правильно формулировать свои желания и намерения во Вселенную — "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов".

https://ria.ru/20220221/palahniuk-1773632547.html

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2022

Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, гузель яхина, михаил зыгарь, дмитрий глуховский, борис акунин, книги