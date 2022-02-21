Украине предрекли развал из-за Зеленского

19:58 21.02.2022 (обновлено: 21:58 21.02.2022)
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины
Депутат Рады Кива: политика президента Украины Зеленского может привести к расколу страны
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Преступная политика украинского президента Владимира Зеленского может спровоцировать выход юго-востока страны из ее состава. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Сейчас начнется на Украине эффект домино, и уже весь юго-восток страны может обратиться к В. В. Путину за помощью и спасением", — пояснил парламентарий.
Он также добавил, что такой исход событий случится из-за устроенного Киевом геноцида русскоговорящего населения.
Ранее с просьбой к Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Путин пообещал дать ответ в понедельник.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
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Опубликовано: Кирилл Иванников