https://ria.ru/20220221/kiva-1774164999.html

Украине предрекли развал из-за Зеленского

В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей развалом Украины - РИА Новости, 21.02.2022

Украине предрекли развал из-за Зеленского

Преступная политика украинского президента Владимира Зеленского может спровоцировать выход юго-востока страны из ее состава. Таким мнением поделился в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T19:58

2022-02-21T19:58

2022-02-21T21:58

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Преступная политика украинского президента Владимира Зеленского может спровоцировать выход юго-востока страны из ее состава. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.Он также добавил, что такой исход событий случится из-за устроенного Киевом геноцида русскоговорящего населения.Ранее с просьбой к Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР обратились главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Путин пообещал дать ответ в понедельник.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220221/zelenskiy-1773977819.html

https://ria.ru/20220220/shans-1773924837.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, владимир зеленский