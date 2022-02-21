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В Кирове ребенок-инвалид получил препарат стоимостью 120 миллионов рублей

В Кирове ребенок-инвалид получил препарат стоимостью 120 миллионов рублей - РИА Новости, 21.02.2022

В Кирове ребенок-инвалид получил препарат стоимостью 120 миллионов рублей

Одиннадцатилетний ребенок с мышечной дистрофией получил первую дозу жизненно важного лекарственного препарата, годовой курс приема которого обходится в 120... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:59

2022-02-21T13:59

2022-02-21T14:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 фев - РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок с мышечной дистрофией получил первую дозу жизненно важного лекарственного препарата, годовой курс приема которого обходится в 120 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Кировской области.Ранее прокуратура добилась выделения лекарства ребенку, страдающему редким заболеванием – прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна, которое имеет распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. Вопреки действующему законодательству при обращении в региональное министерство здравоохранения отцу мальчика было отказано в обеспечении необходимым препаратом. Прокуратура Кировской области подготовила иск, и суд в октябре 2021 года обязал минздрав региона обеспечить ребенка этим препаратом."Во исполнение решения суда и требований прокуратуры региональное министерство здравоохранения заключило контракт на поставку лекарства, ребенок-инвалид обеспечен первой дозой необходимого препарата", - сообщили в прокуратуре.По словам собеседника агентства, мальчик начал получать лекарство.

https://ria.ru/20220215/gospitalizatsiya-1772938260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дети, кировская область, здоровье - общество, киров, россия