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https://ria.ru/20220221/gruziya-1774110453.html
Грузинские оппозиционеры направили открытое письмо Путину
Грузинские оппозиционеры направили открытое письмо Путину - РИА Новости, 21.02.2022
Грузинские оппозиционеры направили открытое письмо Путину
Представители грузинской оппозиции и неправительственных организаций направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T16:56
2022-02-21T16:56
в мире
грузия
ирма инашвили
россия
совет федерации рф
госдума рф
нато
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ТБИЛИСИ, 21 фев - РИА Новости. Представители грузинской оппозиции и неправительственных организаций направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие во встрече с представителями российского руководства, чтобы внести "посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности".Как отмечается в письме, которое лидер партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook, "Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни тем более с глобальными вызовами"."Мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности. Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие и еще раз просим вас принять уверения в нашем самом высоком уважении", - говорится в заявлении.При этом подписавшие письмо политики и представители общественных организаций выражают обеспокоенность в связи с недееспособностью сложившейся системы международной безопасности. Также подписанты заявляют о поддержке военного нейтралитета Грузии, отмечая, что в результате проведенного ими опроса 69,4% населения поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией."Мы с сожалением должны констатировать, что Грузия не является свободной страной, о чем свидетельствуют публичные заявления высших должностных лиц о том, что "позиция США является домашним заданием для властей Грузии". Очевидно, что власти Грузии наперекор интересам страны регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО, что является ничем иным, как прямым вызовом России. Мы также с сожалением должны констатировать, что Грузия уже давно опутана сетью иностранных организаций, которые проводят ложные социологические опросы и рисуют картину всеобщего стремления в НАТО", - отмечено в письме.Лидер партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили вместе с текстом письма разместила пост, в котором указывает, что противостояние с Россией ничего хорошего Грузии не принесло.&nbsp; "Это противостояние губительно для Грузии. Сейчас нужно думать не о противостоянии, а заботиться о нормализации, сейчас нужны дипломатия и мудрые слова, если мы хотим спастись! Осознавая ответственность, наша команда, так же как и в прошлом году вновь публично обращается к президенту России, дабы двигаться в направлении поиска общего языка и потепления отношений, а не к губительному противостоянию", - пишет политик.Ранее "Альянс патриотов Грузии" уже направлял открытое письмо российскому президенту, в котором партия просила Путина о содействии в деле возобновления сотрудничества, в том числе в организации совместных медиа, культурных и социальных проектов.Письмо подписано от имени 53 политических и общественных организаций Грузии, среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Христиан-демократы", "Левый альянс", "Грузинский марш", "Альянс демократов", Партия национального единства, Социал-демократическая партия, Политическое движение за социальную справедливость, "Всемирный альянс эмигрантов Грузии", Политическое движение "За выборы", Объединение парламентариев разных созывов, Движение за свободную Грузию "Дидгори" и другие.
https://ria.ru/20220215/nesostoyatelnost-1772905500.html
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в мире, грузия, ирма инашвили, россия, совет федерации рф, госдума рф, нато
16:56 21.02.2022
 
Грузинские оппозиционеры направили открытое письмо Путину

Грузинские оппозиционеры и представители НПО направили открытое письмо Путину

© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Участники акции оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 21 фев - РИА Новости. Представители грузинской оппозиции и неправительственных организаций направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие во встрече с представителями российского руководства, чтобы внести "посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности".
Как отмечается в письме, которое лидер партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook, "Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни тем более с глобальными вызовами".
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"Мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности. Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие и еще раз просим вас принять уверения в нашем самом высоком уважении", - говорится в заявлении.
При этом подписавшие письмо политики и представители общественных организаций выражают обеспокоенность в связи с недееспособностью сложившейся системы международной безопасности. Также подписанты заявляют о поддержке военного нейтралитета Грузии, отмечая, что в результате проведенного ими опроса 69,4% населения поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией.
"Мы с сожалением должны констатировать, что Грузия не является свободной страной, о чем свидетельствуют публичные заявления высших должностных лиц о том, что "позиция США является домашним заданием для властей Грузии". Очевидно, что власти Грузии наперекор интересам страны регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО, что является ничем иным, как прямым вызовом России. Мы также с сожалением должны констатировать, что Грузия уже давно опутана сетью иностранных организаций, которые проводят ложные социологические опросы и рисуют картину всеобщего стремления в НАТО", - отмечено в письме.
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Лидер партии "Альянс патриотов" Ирма Инашвили вместе с текстом письма разместила пост, в котором указывает, что противостояние с Россией ничего хорошего Грузии не принесло.  "Это противостояние губительно для Грузии. Сейчас нужно думать не о противостоянии, а заботиться о нормализации, сейчас нужны дипломатия и мудрые слова, если мы хотим спастись! Осознавая ответственность, наша команда, так же как и в прошлом году вновь публично обращается к президенту России, дабы двигаться в направлении поиска общего языка и потепления отношений, а не к губительному противостоянию", - пишет политик.
Ранее "Альянс патриотов Грузии" уже направлял открытое письмо российскому президенту, в котором партия просила Путина о содействии в деле возобновления сотрудничества, в том числе в организации совместных медиа, культурных и социальных проектов.
Письмо подписано от имени 53 политических и общественных организаций Грузии, среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Христиан-демократы", "Левый альянс", "Грузинский марш", "Альянс демократов", Партия национального единства, Социал-демократическая партия, Политическое движение за социальную справедливость, "Всемирный альянс эмигрантов Грузии", Политическое движение "За выборы", Объединение парламентариев разных созывов, Движение за свободную Грузию "Дидгори" и другие.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
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