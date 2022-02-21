https://ria.ru/20220221/gosduma-1774022375.html

В Госдуме прокомментировали сообщения США об "угрозах атак" в России

В Госдуме прокомментировали сообщения США об "угрозах атак" в России - РИА Новости, 21.02.2022

В Госдуме прокомментировали сообщения США об "угрозах атак" в России

Выданная за "утечку" информация посольства США в РФ для предупреждения своих граждан об угрозе "нападений" в городах России является "обыкновенной дезой",... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T11:30

2022-02-21T11:30

2022-02-21T11:30

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мария захарова

госдума рф

алексей чепа

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Выданная за "утечку" информация посольства США в РФ для предупреждения своих граждан об угрозе "нападений" в городах России является "обыкновенной дезой", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа."О том, что нездоровая обстановка у нас в стране, якобы это утечка. Но это не утечка, а обыкновенная деза", - заявил Чепа агентству.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.

https://ria.ru/20220221/soobscheniya-1774013308.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, москва, россия, мария захарова, госдума рф, алексей чепа