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В Госдуме прокомментировали сообщения США об "угрозах атак" в России
В Госдуме прокомментировали сообщения США об "угрозах атак" в России - РИА Новости, 21.02.2022
В Госдуме прокомментировали сообщения США об "угрозах атак" в России
Выданная за "утечку" информация посольства США в РФ для предупреждения своих граждан об угрозе "нападений" в городах России является "обыкновенной дезой",... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T11:30
2022-02-21T11:30
в мире
сша
москва
россия
мария захарова
госдума рф
алексей чепа
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Выданная за "утечку" информация посольства США в РФ для предупреждения своих граждан об угрозе "нападений" в городах России является "обыкновенной дезой", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа."О том, что нездоровая обстановка у нас в стране, якобы это утечка. Но это не утечка, а обыкновенная деза", - заявил Чепа агентству.Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
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в мире, сша, москва, россия, мария захарова, госдума рф, алексей чепа
11:30 21.02.2022
 
В Госдуме прокомментировали сообщения США об "угрозах атак" в России

Депутат Госдумы Чепа назвал дезинформацией сообщения США об "угрозах атак" в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Выданная за "утечку" информация посольства США в РФ для предупреждения своих граждан об угрозе "нападений" в городах России является "обыкновенной дезой", заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
"О том, что нездоровая обстановка у нас в стране, якобы это утечка. Но это не утечка, а обыкновенная деза", - заявил Чепа агентству.
Ранее посольство США в РФ заявило в предупреждении своим гражданам о возможных "нападениях на торговые центры, метро и ж/д станции" в Москве, Петербурге и зонах на границе с Украиной, посоветовав подумать о плане по выезду из России. При этом не сообщалось, доводили ли эту информацию до официальных представителей РФ по официальным каналам, в том числе предусмотренным в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предупреждение посольства США, поинтересовалась, передавали ли Штаты такие данные российским коллегам по партнерским каналам.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 10:51
В Совфеде ответили на сообщения посольства США "о нападениях" в России
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСШАМоскваРоссияМария ЗахароваГосдума РФАлексей Чепа
 
 
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