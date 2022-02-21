https://ria.ru/20220221/gaz-1774062407.html

В Египте заявили об отсутствии альтернативы российскому газу для Европы

В Египте заявили об отсутствии альтернативы российскому газу для Европы - РИА Новости, 21.02.2022

В Египте заявили об отсутствии альтернативы российскому газу для Европы

Сохранение напряженности в Восточной Европе на фоне противостояния вокруг Украины приведет к дальнейшему росту цен на углеводороды, при этом полноценной... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T13:46

2022-02-21T13:46

2022-02-21T13:46

в мире

экономика

природный газ

россия

восточная европа

цены на нефть

европа

египет

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КАИР, 21 фев - РИА Новости. Сохранение напряженности в Восточной Европе на фоне противостояния вокруг Украины приведет к дальнейшему росту цен на углеводороды, при этом полноценной альтернативы российскому газу для европейских потребителей не существует, выразил мнение в беседе с РИА Новости экс-министр нефти Египта Усама Камаль."Напряженная обстановка в Восточной Европе уже привела к росту цен на нефть до рекордного за последние годы уровня, превысившего 95 долларов за баррель. В случае если кризис затянется, рост продолжится", - полагает экс-министр."Если российский газ перестанет поступать в Европу, для нее это станет трагедией. Сейчас альтернативы российскому газу для Европы нет, Россия обеспечивает 30% необходимого объема газа… Даже снижение поставок станет чувствительным", - указал Камаль.По мнению министра, заменить для европейского рынка Россию в качестве источника газовых поставок не сможет никто. "Египет мог бы сыграть роль в ограниченном масштабе, однако его влияние будет незначительным: Россия <…> покрывает треть потребности Европы в газе, которая составляет около 25 миллиардов кубических футов в сутки (порядка 708 миллионов кубометров). Максимальный объем поставок, который мог бы обеспечить Европе Египет в качестве зарубежного партнера при условии рационализации внутреннего потребления, - порядка 1-2 миллиардов кубических футов в сутки", - пояснил египетский эксперт.Аналогичным образом обстоит дело с Катаром как потенциальным экспортером газа в Европу, указал Камаль. При том что Катар занимает третье место в мире среди экспортеров газа, российский экспорт в пять раз превышает катарский, напомнил он. Еще один крупный экспортер газа в Европу Алжир в настоящее время работает на этом направлении на полную мощность и вряд ли способен нарастить поставки.Еще один аспект проблемы - способ осуществления поставок, напомнил Камаль. Российский газ поступает в Европу через газопровод, что является оптимальным вариантом с точки зрения стоимости и скорости транспортировки. Переключение на альтернативных поставщиков в большинстве случаев означает необходимость обеспечивать транспортировку сжиженного газа, что будет не только более затратным, но и потребует больших технических мощностей, обеспечить которые стороны часто не готовы.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220221/gaz-1773998060.html

https://ria.ru/20220219/polsha-1773831880.html

https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, экономика, природный газ, россия, восточная европа, цены на нефть, европа, египет, катар, алжир (республика)