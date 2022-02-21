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Франция должна дать России гарантии нерасширения НАТО, заявил Земмур

Франция должна дать России гарантии нерасширения НАТО, заявил Земмур - РИА Новости, 21.02.2022

Франция должна дать России гарантии нерасширения НАТО, заявил Земмур

Франция должна дать России гарантии прекращения расширения НАТО в обмен на вывод российских войск, считает крайне правый кандидат в президенты страны Эрик... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T14:29

2022-02-21T14:29

2022-02-21T14:41

в мире

франция

эрик земмур

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дмитрий песков

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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Франция должна дать России гарантии прекращения расширения НАТО в обмен на вывод российских войск, считает крайне правый кандидат в президенты страны Эрик Земмур."В соответствии со своей ролью уравновешивающей силы Франция должна дать русским гарантии прекращения расширения НАТО в обмен на вывод их войск", - написал Земмур в своем Twitter.Ранее основатель партии "Отвоевание" (Reconquête) заявил, что считает абсолютно законным острожное отношение России к продвижению НАТО к ее границам, при этом он подчеркнул, что суверенитет Украины должен соблюдаться.Крайне правый кандидат в президенты не раз говорил, что выступает за выход Франции из НАТО.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, эрик земмур, россия, нато, владимир путин, игорь конашенков, дмитрий песков