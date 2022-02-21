14:29 21.02.2022 (обновлено: 14:41 21.02.2022)
Франция должна дать России гарантии нерасширения НАТО, заявил Земмур
Кадидат в президенты Франции Земмур: необходимо дать России гарантии нерасширения НАТО
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Франция должна дать России гарантии прекращения расширения НАТО в обмен на вывод российских войск, считает крайне правый кандидат в президенты страны Эрик Земмур.
"В соответствии со своей ролью уравновешивающей силы Франция должна дать русским гарантии прекращения расширения НАТО в обмен на вывод их войск", - написал Земмур в своем Twitter.
Cette bonne initiative doit permettre d'éviter le pire : la guerre n’est pas inéluctable en Ukraine. Conformément à son rôle de puissance d'équilibre, la France devrait donner aux Russes des garanties sur la fin de l'élargissement de l'OTAN en échange du retrait de leurs troupes. https://t.co/9e7e7RaCRg pic.twitter.com/mLQZP5Djla— Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 21, 2022
Крайне правый кандидат в президенты не раз говорил, что выступает за выход Франции из НАТО.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. Президент РФ Владимир Путин ранее провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил позже, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Опубликовано: Екатерина Зайцева