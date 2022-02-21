https://ria.ru/20220221/donbass-1774189835.html
Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права" - РИА Новости, 21.02.2022
Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:49
2022-02-21T22:49
2022-02-21T22:57
борис джонсон
в мире
великобритания
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_0:181:2884:1803_1920x0_80_0_0_582a0f4e612eae68473c93f324b6847a.jpg
ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Признание Донецкой и Луганской республик очевидное нарушение международного права, это нарушение суверенитета и территориальной целостности и отказ от минских соглашений. Я думаю, что это очень плохое предзнаменование. Это определенно еще один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении. Великобритания будет делать все, что может, чтобы оказать поддержку украинскому народу", - заявил Джонсон.
https://ria.ru/20220221/donbass-1774178773.html
великобритания
донбасс
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_49b185ed74d71f346b36af39d34197a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис джонсон, в мире, великобритания, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
22:49 21.02.2022 (обновлено: 22:57 21.02.2022)
Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
Премьер Великобритании Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"