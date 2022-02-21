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Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права" - РИА Новости, 21.02.2022
Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"
Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T22:49
2022-02-21T22:57
борис джонсон
в мире
великобритания
ситуация в днр и лнр
донбасс
украина
россия
донецкая народная республика
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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Признание Донецкой и Луганской республик очевидное нарушение международного права, это нарушение суверенитета и территориальной целостности и отказ от минских соглашений. Я думаю, что это очень плохое предзнаменование. Это определенно еще один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении. Великобритания будет делать все, что может, чтобы оказать поддержку украинскому народу", - заявил Джонсон.
https://ria.ru/20220221/donbass-1774178773.html
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донецкая народная республика
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борис джонсон, в мире, великобритания, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
22:49 21.02.2022 (обновлено: 22:57 21.02.2022)
 
Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"

Премьер Великобритании Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Признание Донецкой и Луганской республик очевидное нарушение международного права, это нарушение суверенитета и территориальной целостности и отказ от минских соглашений. Я думаю, что это очень плохое предзнаменование. Это определенно еще один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении. Великобритания будет делать все, что может, чтобы оказать поддержку украинскому народу", - заявил Джонсон.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 21:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ситуация в Донбассе приобрела критический характер, заявил Путин
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Борис ДжонсонВ миреВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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