https://ria.ru/20220221/donbass-1774189835.html

Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"

Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права" - РИА Новости, 21.02.2022

Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР "нарушением международного права"

Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T22:49

2022-02-21T22:49

2022-02-21T22:57

борис джонсон

в мире

великобритания

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донбасс

украина

россия

донецкая народная республика

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ЛОНДОН, 21 фев - РИА Новости. Признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Признание Донецкой и Луганской республик очевидное нарушение международного права, это нарушение суверенитета и территориальной целостности и отказ от минских соглашений. Я думаю, что это очень плохое предзнаменование. Это определенно еще один сигнал, что ситуация развивается в неправильном направлении. Великобритания будет делать все, что может, чтобы оказать поддержку украинскому народу", - заявил Джонсон.

https://ria.ru/20220221/donbass-1774178773.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Владимир Лаврентьев

борис джонсон, в мире, великобритания, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика