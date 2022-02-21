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Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР

Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не признавать независимость ЛНР и ДНР, пригрозил "единой реакцией Запада". РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T21:32

2022-02-21T21:32

2022-02-21T21:32

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не признавать независимость ЛНР и ДНР, пригрозил "единой реакцией Запада".Об этом он заявил по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза."Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято. Мы призываем президента (Владимира – ред.) Путина соблюдать международное право и минские соглашения и рассчитываем, что он не будет признавать независимость Донецкой и Луганской областей. Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это", - сказал он."Мы осуждаем российское военное наращивание у границ с Украиной, которое усилило нарушения прекращения огня и насилие на востоке Украины. Мы также осуждаем эпизоды манипуляции информацией, которые ясно нацелены на создание предлога для военной эскалации против Украины", - сообщил он."На Украине Россия создала самую большую угрозу миру и стабильности Европы со времен Второй мировой войны", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

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