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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220221/donbass-1774177446.html
Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР
Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022
Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не признавать независимость ЛНР и ДНР, пригрозил "единой реакцией Запада". РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T21:32
2022-02-21T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
владимир путин
украина
европа
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не признавать независимость ЛНР и ДНР, пригрозил "единой реакцией Запада".Об этом он заявил по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза."Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято. Мы призываем президента (Владимира – ред.) Путина соблюдать международное право и минские соглашения и рассчитываем, что он не будет признавать независимость Донецкой и Луганской областей. Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это", - сказал он."Мы осуждаем российское военное наращивание у границ с Украиной, которое усилило нарушения прекращения огня и насилие на востоке Украины. Мы также осуждаем эпизоды манипуляции информацией, которые ясно нацелены на создание предлога для военной эскалации против Украины", - сообщил он."На Украине Россия создала самую большую угрозу миру и стабильности Европы со времен Второй мировой войны", - добавил он.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1774170214.html
https://ria.ru/20220221/obse-1774169903.html
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Владимир Лаврентьев
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в мире, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр, владимир путин, украина, европа, донбасс, днр, лнр, жозеп боррель, луганская народная республика, донецкая народная республика
21:32 21.02.2022
 
Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает Россию не признавать независимость ЛНР и ДНР, пригрозил "единой реакцией Запада".
Об этом он заявил по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 20:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ООН призвали к немедленному прекращению огня на востоке Украины
"Мы понимаем, что окончательное решение еще не принято. Мы призываем президента (Владимира – ред.) Путина соблюдать международное право и минские соглашения и рассчитываем, что он не будет признавать независимость Донецкой и Луганской областей. Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это", - сказал он.
"Мы осуждаем российское военное наращивание у границ с Украиной, которое усилило нарушения прекращения огня и насилие на востоке Украины. Мы также осуждаем эпизоды манипуляции информацией, которые ясно нацелены на создание предлога для военной эскалации против Украины", - сообщил он.
"На Украине Россия создала самую большую угрозу миру и стабильности Европы со времен Второй мировой войны", - добавил он.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 20:33
Признание Россией ЛНР и ДНР нарушит Минские соглашения, заявили в ОБСЕ
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В прошлый понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинУкраинаЕвропаДонбассДНРЛНРЖозеп БоррельЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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