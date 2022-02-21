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Путин сообщил, что не обсуждал заранее с Совбезом признание Донбасса
Путин сообщил, что не обсуждал заранее с Совбезом признание Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022
Путин сообщил, что не обсуждал заранее с Совбезом признание Донбасса
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T17:56
2022-02-21T17:56
2022-02-21T19:46
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
политика
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса.Ранее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость двух республик."Ко всем сейчас хочу обратиться. Каждый из вас знает, я специально хочу это подчеркнуть, специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал, ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки. Вот это считаю чрезвычайно важным", - сказал Путин на внеочередном заседании Совета безопасности.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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"Я специально ни с кем заранее ничего не обсуждал" – Путин о признании Донбасса
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса. Ранее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость двух республик.
2022-02-21T17:56
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, политика, владимир путин
17:56 21.02.2022 (обновлено: 19:46 21.02.2022)
Путин сообщил, что не обсуждал заранее с Совбезом признание Донбасса
Президент Путин заявил, что не обсуждал заранее с Совбезом вопрос признания Донбасса