https://ria.ru/20220221/donbass-1774130643.html

Путин сообщил, что не обсуждал заранее с Совбезом признание Донбасса

Путин сообщил, что не обсуждал заранее с Совбезом признание Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Путин сообщил, что не обсуждал заранее с Совбезом признание Донбасса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:56

2022-02-21T17:56

2022-02-21T19:46

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

политика

владимир путин

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса.Ранее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость двух республик."Ко всем сейчас хочу обратиться. Каждый из вас знает, я специально хочу это подчеркнуть, специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал, ваше мнение заранее не спрашивал. И то, что происходит сейчас, это происходит прямо, что называется, с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной со стороны подготовки. Вот это считаю чрезвычайно важным", - сказал Путин на внеочередном заседании Совета безопасности.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я специально ни с кем заранее ничего не обсуждал" – Путин о признании Донбасса Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса. Ранее глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, а также глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин попросили российского президента признать независимость двух республик. 2022-02-21T17:56 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ситуация в днр и лнр, политика, владимир путин