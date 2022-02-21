https://ria.ru/20220221/donbass-1774122303.html

В Донецке практически отсутствует вода из-за обстрелов ВСУ, заявил Шойгу

В Донецке практически отсутствует вода из-за обстрелов ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.02.2022

В Донецке практически отсутствует вода из-за обстрелов ВСУ, заявил Шойгу

Из-за обстрелов украинских войск в Донецке сейчас нет воды, в 2/3 Луганска нет газа, заявил в понедельник в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны России... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T17:36

2022-02-21T17:36

2022-02-21T17:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганск

донецк (донецкая область)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Из-за обстрелов украинских войск в Донецке сейчас нет воды, в 2/3 Луганска нет газа, заявил в понедельник в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."В результате действий как диверсионных групп, так и действий артиллерии город Донецк - практически отсутствует вода, во всяком случае 90% в городе воды нет. Что касается Луганска - две трети города - отсутствует газ. Фактически, все люди, которые проживали в той зоне соприкосновения, которая была, вынуждены эвакуироваться", - сказал он.

луганск

донецк (донецкая область)

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, луганск, донецк (донецкая область)