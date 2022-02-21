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Пасечник попросил Путина признать независимость ЛНР

Пасечник попросил Путина признать независимость ЛНР - РИА Новости, 21.02.2022

Пасечник попросил Путина признать независимость ЛНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник попросил российского президента Владимира Путина признать независимость своей... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:41

2022-02-21T16:41

2022-02-21T17:25

ситуация в днр и лнр

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник попросил российского президента Владимира Путина признать независимость своей республики."Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики", - сказал он в обращении, транслировавшемся на телеканале "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пасечник: "Прошу Вас признать суверенитет и независимость ЛНР" Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник попросил российского президента Владимира Путина признать независимость своей республики. "Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики", - сказал он в обращении, транслировавшемся на телеканале "Россия 24". 2022-02-21T16:41 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, луганская народная республика