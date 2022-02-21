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Пушилин поблагодарил Путина за отношение к жителем Донбасса

Пушилин поблагодарил Путина за отношение к жителем Донбасса - РИА Новости, 21.02.2022

Пушилин поблагодарил Путина за отношение к жителем Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил российского лидера Владимира Путина за отношение к жителям Донбасса. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:36

2022-02-21T16:36

2022-02-21T16:54

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил российского лидера Владимира Путина за отношение к жителям Донбасса."Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас принять искреннюю благодарность за ваше участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года", - сказал Пушилин в своем обращении к Путину, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр