https://ria.ru/20220221/donbass-1774099402.html

Глава СК поручил расследовать уничтожение погранпункта в Ростовской области

Глава СК поручил расследовать уничтожение погранпункта в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2022

Глава СК поручил расследовать уничтожение погранпункта в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать уничтожение погранпункта в Ростовской области, гибель мирного жителя в... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:12

2022-02-21T16:19

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774051054_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c1eca4f9f478af17e3dae0a14cedd62.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать уничтожение погранпункта в Ростовской области, гибель мирного жителя в Донбассе и обстрел двух школ в Донецке, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России расследовать обстоятельства разрушения места несения службы пограничных нарядов ПУ ФСБ России по Ростовской области в результате попадания снаряда с территории Украины, а также гибели мирного жителя и обстрела двух школ в Донбассе", - говорится в сообщении.По сообщению ФСБ РФ, утром 21 февраля выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное примерно в 150 метрах от российско-украинской границы. В настоящее время на месте работают саперы.Кроме того, Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила, что мирный житель - шахтер - погиб на остановке общественного транспорта при обстреле украинскими силовиками поселка шахты Трудовская. Также ВСУ обстреляли две школы, находящиеся в Петровском и Киевском районах Донецка.Бастрыкин поручил следователям установить все обстоятельства этих происшествий в рамках уголовных дел.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Погранпункт, разрушенный снарядом ВСУ. Видео ФСБ России ФСБ РФ ОПУБЛИКОВАЛА ВИДЕО С ПОГРАНИЧНЫМ ПУНКТОМ, ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕННЫМ, КАК СООБЩАЕТСЯ, СНАРЯДОМ С УКРАИНЫ. 2022-02-21T16:12 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, денис пушилин, россия